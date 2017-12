CFR încă mai luptă pentru optimi

Într-o grupă dominată cu autoritate de campioana Germaniei, CFR Cluj încă mai are şanse de a accede în optimi. Dar pentru ca şansele să capete consistenţă, CFR are nevoie de cel puţin un egal în meciul din această seară, în care Bayern va alinia - din nou! - multe rezerve. Infirmeria bavarezilor continuă să fie plină, Robben, Ribery, Van Bommel, Contento, Badsturber, Klose şi - mai nou - Ivica Olic nefăcând deplasarea în România. Şansă mare pentru clujeni să obţină egalul dorit, dacă... nu ar fi eternele probleme financiare care bântuie fotbalul românesc, jucătorii campioanei României fiind la un pas de grevă din cauza restanţelor financiare! Antrenorul Sorin Cîrţu ar putea alinia cam aceeaşi echipă folosită la Munchen, cu două modificări - titularizările lui Alcantara şi Bjelanovic: Stăncioiu - Panin, Cadu, Alcantara, I. Rada - R. Bastos, Kivuvu, E. Dică, Culio - Bjelanovic, L. Traore. FC Basel încearcă să dea lovitura contra italienilor de la AS Roma, chiar şi un egal fiind bun pentru campioana Elveţiei. La un pas de calificarea matematică în optimi este şi Chelsea, o victorie cu Spartak rezolvând chiar şi problema primului loc. Marele derby al rundei se joacă la Milano, unde Real încearcă să obţină o victorie care să-i asigure locul din optimi. O altă echipă cu infirmeria plină - Arsenal, la care nu va juca Fabregas - are un meci dificil în deplasare, Şahtior urmărind revanşa după umilinţa din tur.

Programul din această seară, toate partidele fiind programate la ora 21.45 - Grupa E: CFR Cluj - Bayern Munchen, FC Basel - AS Roma. Clasament: 1. Bayern 9p, 2. FC Basel 3p, 3. CFR 3p, 4. AS Roma 3p; Grupa F: Chelsea Londra - Spartak Moscova, MSK Zilina - Olympique Marseille. Clasament: 1. Chelsea 9p, 2. Spartak 6p, 3. Marseille 3p, 4. Zilina 0p; Grupa G: AJ Auxerre - Ajax Amsterdam, AC Milan - Real Madrid. Clasament: 1. Real Madrid 9p, 2. AC Milan 4p; 3. Ajax 4p; 4. AJ Auxerre 0p; Grupa H: Şahtior Doneţk - Arsenal Londra, Partizan Belgrad - Sporting Braga. Clasament: 1. Arsenal 9p, 2. Şahtior 6p, 3. Sporting 3p, 4. Partizan 0p.