CFR încearcă un miracol în preliminariile UEFA Champions League

Miercuri, 26 august, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1 şi Look Sport), stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca va găzdui confruntarea dintre formaţiile CFR Cluj şi Dinamo Zagreb, din turul secund al Ligii Campionilor la fotbal. Antrenorul Dan Petrescu a declarat la conferinţa de presă că echipa croată porneşte cu prima şansă în acest duel, chiar dacă întâlnirea va avea loc pe terenul campioanei României: „Meciul vine cam devreme. N-am avut timp de nimic. De obicei ce fac în şase zile a trebuit să fac într-o zi. A trebuit să studiez adversarul, dar patru meciuri într-o zi e foarte greu. Singurul lucru pozitiv e că avem două meciuri, două victorii şi moralul ar trebui să fie bun. Dar echipa nu e pregătită. Fără cantonament, fără o pregătire cum eram obişnuiţi. E clar. Dinamo Zagreb are cel puţin nouăzeci la sută şanse. E echipa favorită, are buget extraordinar. Ei vând jucători de şaptezeci de milioane, iar noi nu vindem pe nimeni. Fotbalul croat este de o sută de ori peste fotbalul românesc. Ne place sau nu ne place. Asta e realitatea. Voi tot timpul spuneţi că exagerez. Vedem realitatea, ne uităm la statistici. Noi ce bani avem şi ce jucători cumpărăm, cu câţi bani? În Croaţia cu cât se vând jucătorii? Noi nu avem bani, n-avem nimic şi vrem când vine meciul să-i rupem pe toţi. De mine spun că sunt prost, că exagerez. Dacă facem rezultate cu echipele astea nu e miracol? Spuneţi voi ce e. Păi, cine ajunge în grupele Champions League din România, sincer, la toți trebuie să li se facă statuie. Realitatea e care e. Dacă nu câştigăm, e ceva normal!”

Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Portugalia, avându-l la centru pe Antonio Emanuel Carvalho Nobre, ajutat de asistenţii Bruno Alves Jesus şi Nuno Pereira. Rezervă va fi João Carlos Antunes Pereira Bento.

Programul celorlalte partide din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor se prezintă astfel -

Miercuri, 26 august:

ora 17.30: AZ Alkmaar - Viktoria Plzen

ora 19.00: Qarabağ FK - Sheriff Tiraspol

NK Celje - Molde FK

FK Sūduva - Maccabi Tel-Aviv

ora 20.00: Lokomotiv Zagreb - Rapid Viena

ora 20.30: Ludogorets Razgrad - FC Midtjylland

ora 21.00: Dinamo Brest - FK Sarajevo

Legia Varşovia - Omonia Nicosia

ora 21.15: Young Boys Berna - KI Klaksvik

ora 21.45: Celtic Glasgow - Ferencváros Budapesta

Marţi, 25 august, s-au disputat două întâlniri din turul al doilea preliminar al UEFA Champions League:

PAOK Salonic - Beşiktaş Istanbul 3-1 (Tzolis 7, 24, Pelkas 30 / Larin 37)

KF Tirana - Steaua Roşie Belgrad 0-1 (Tomané 62)

Şi în primul tur preliminar din UEFA Europa League s-a desfăşurat marţi, 25 august, primul meci din această fază a competiţiei: FK Riteriai - Derry City 3-2 (Paulauskas 39, 49, D. Kazlauskas 91 / Thomson 18, Toal 63).