CFR mai poate face un pas spre 16-imile UEL

CFR Cluj, campioana en titre a României, va susţine joi seară, pe teren propriu, de la ora 19.55 (în direct la Digi Sport 1 şi Telekom Sport 1), în etapa a patra a Grupei E din UEFA Europa League, în compania echipei franceze Rennes FC, un duel extrem de important în lupta pentru calificarea în 16-imile de finală ale competiţiei. După succesul din deplasare, scor 1-0 (C. Deac 9), CFR speră să o învingă din nou pe Rennes, astfel încât jucătorii pregătiţi de Dan Petrescu să mai facă un pas important pentru o clasare pe unul dintre primele două locuri din grupă.

Tehnicianul CFR-ului consideră că CFR are patra şansă de calificare din această grupă, totul fiind legat de buget: „Dacă ai bani, ai de toate. Dacă n-ai, greu să faci performanţă. Suntem în urma lui Rennes, lui Celtic, lui Lazio şi în urma tuturor echipelor din grupele Ligii Europa. Când vom avea şi noi patruzeci de milioane buget… Cu toate echipele cu care am jucat în Cupele Europene, şi este al treisprezecelea meci, dacă nu mă înşel, noi am avut şansa a doua, pentru că bugetul clubului este mult mai mic decât al lor”.

Atacantul francez Billel Omrani a declarat că este şi mai motivat să obţină o victorie în confruntarea cu Rennes: „Este posibilă o victorie. Este o echipă foarte bună, dar şi noi suntem în formă şi vom face tot posibilul ca să câştigăm această partidă. Mesajul meu pentru suporteri este să vină în număr mare, pentru că este un meci important pentru noi. Să le arătăm fanilor celor de la Rennes cum este atmosfera aici. Fiind francez simt o dorinţă şi mai mare de a câştiga meciul şi să le arăt francezilor că acest campionat are echipe foarte bune”.

Întâlnirea va fi arbitrată la centru de portughezul Tiago Martins, ajutat de Luis Campos şi Pedro Almeida, iar rezervă va fi Hugo Miguel.

În cealaltă partidă din grupă, tot de la ora 19.55, Lazio Roma va primi vizita formaţiei Celtic Glasgow.

Clasament: 1. Celtic 7p (golaveraj: 5-2), 2. CFR 6p (3-3), 3. Lazio 3p (4-5), 4. Rennes 1p (3-5).