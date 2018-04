CFR Marfă, dator vândut la CFR Infrastructură

CFR Marfă a acumulat o datorie netolerat de mare la CFR Infrastructură, de peste 100 milioane euro, iar dacă CFR Infrastructură ar folosi toţi banii pe care îi are de primit de la această companie am avea sute de kilometri de pe care restricţiile ar fi ridicate, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Lucian Şova, citat de agerpres.ro - „Există probleme legate de transportul de pasageri şi de marfă pe calea ferată, dar care ar putea fi îmbunătăţit cu mijloace minimale. Mă preocupă foarte serios faptul că CFR Marfă a acumulat o datorie prea mare, mult prea mare, netolerat de mare la CFR Infrastructură. Eu cred că, dacă ar fi fost vorba de un agent privat, nu am fi ajuns în această situaţie. Sunt preocupat de faptul că o astfel de datorie, de fapt, poate fi tratată şi ca o distorsiune în piaţă, ca un element de concurenţă neloială în raport cu alţi operatori“. Şeful de la Transporturi a făcut referire şi la situaţia CFR Marfă, care a fost supusă unei investigaţii a Comisiei Europeane - „Cei de la Bruxelles vor decide dacă acea conversie a datoriilor în acţiuni a fost sau nu ajutor de stat. În măsura în care se va aprecia şi se va hotărî de fapt de DG Competition că a fost ajutor de stat, se vor lua măsuri“.