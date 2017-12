CFR Marfă riscă falimentul, crede Concurenţa

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a declarat joi că CFR Marfă este într-o situaţie dificilă și că nu s-au înregistrat progrese, existând riscul falimentului dacă Executivul comunitar va considera că ștergerea datoriilor este un ajutor de stat acordat ilegal. ”Unde nu s-au făcut progrese este la CFR Marfă. Mi se pare un caz delicat pentru acest an. Ea spune că şi-a redus pierderile, că a ajuns chiar pe zero operaţional în unele luni. Dar e o companie care are un istoric dificil, are datorii mari şi, desigur, îi atârnă Sabia lui Damocles, are o Sabie a lui Damocles din partea Comisiei Europene, pentru că acum câţiva ani i s-au şters datoriile şi Comisia a înghiţit acest lucru, cu promisiunea că o privatizăm cumva”, a spus Bogdan Chiriţoiu. Acesta a spus că este posibil ca Executivul de la Bruxelles să considere că acea ştergere de datorii în vederea privatizării a fost un ajutor de stat ilegal care trebuie recuperat. ”Aşadar, i-am mai arunca companiei în spinare câteva sute de milioane cu dobânzi pe anii respectivi. Deci o situaţie proastă ar deveni catastrofală. Cel mai negru scenariu ar fi falimentul”, a completat președintele Consiliului Concurenței.