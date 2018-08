CFR oferă premii! Vezi detalii!

Călători informează că în perioada 1-31 august 2018 desfăşoară campania – “Călătorește cu Cardul TrenPlus și noi te premiem!” pentru premierea călătorilor care au cumpărat, în ultimul an, bilete de tren pe baza acestui card și care se înscriu în luna august în campanie.

Premiul special este format din:

2 bilete gratuite dus – întors pentru 2 persoane, la clasa a 2-a, pe o rută aleasă în trafic intern de către călătorul premiat, biletele fiind valabile la același tren și pentru aceeași dată. Călătoria se va efectua până la data de 31 decembrie 2018

obiecte promoţionale personalizate cu marca CFR Călători (umbrelă, rucsac, pix cu touch screen, stick de memorie de 16 GB).

De asemenea, CFR Călători a pregătit şi pentru ceilalţi câştigători premii care constau în produse promoţionale personalizate cu marca CFR Călători.

Formularul de înscriere şi regulamentul de participare lacampania de premiere a utilizatorilor cardului TrenPlus sunt disponibile pe site-ul www.cfrcalatori.ro, la adresahttps://www1.cfrcalatori.ro/calatoreste-cu-cardul-trenplus-si-noi-te-premiem/.



*

Cardul TrenPlus este recomandat celor care merg frecvent cu trenul în România. În baza acestui card, pasagerii beneficiază de 25% REDUCERE din tariful de transport, timp de un an, pentru un număr nelimitat de călătorii cu trenuri de orice rang, la clasa I sau clasa a II-a.

Cardul TrenPlus are valabilitate 1 an, este nominal, netransmisibil, tariful de emitere fiind de 100 lei. Poate fi procurat de către călători de la casele de bilete ale staţiilor şi agenţiilor de voiaj CFR care au sistem electronic de emitere a legitimaţiilor de călătorie (click tutorial).

Pentru intrarea în clubul posesorilor de Card TrenPlus, este necesară doar completarea unui scurt formular care este disponibil și pewww.cfrcalatori.ro (formular tipizat –vezi aici).

În baza acestuia pot fi cumpărate bilete pe orice rută, la trenurile InterRegio sau Regio, clasa I-a sau a II-a, de la toate casele de bilete și agențiile de voiaj CFR (care au sistem electronic de emitere a biletelor), precum și online, cu o reducere de 25% din tariful de transport. Tariful de rezervare a locului la vagon clasă sau vagon de dormit/cuşetă se achită integral. Posesorii cardului care achiziționează bilete online beneficiază, în plus, și de reducerea suplimentară de 5% aplicată la prețul final al biletului.

În tren, călătorul are obligaţia de a prezenta, împreună cu biletul, şi Cardul TrenPlus în baza căruia a fost emis biletul, precum şi un act de identificare cu poză şi CNP (CI/BI/paşaport).

În cazul deteriorării Cardului TrenPlus se poate emite un „Card TrenPlus-Duplicat” cu aceeași valoare, în baza unei noi cereri de emitere a cardului. Posesorul unui Card TrenPlus care reclamă pierderea sau furtul acestei legitimații de transport va trebui să își procure un nou card contra cost.

CFR Călători mulțumeşte tuturor pasagerilor care își cumpără de fiecare dată bilet de tren!