CFR şi FCSB, la o victorie de play-off-ul UEL

UEFA Europa League programează joi, 24 septembrie, meciurile din turul al treilea preliminar al competiţiei. Două formaţii româneşti vor lupta pentru a ajunge în play-off-ul UEL, iar şansele de a face pasul în turul următor sunt diferite.

De la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus), în Suedia, CFR Cluj, campioana României, o va înfrunta pe Djurgaarden, într-o partidă caracterizată de antrenorul Dan Petrescu drept una în care gazdele au prima şansă la calificare, pentru că întâlnirea va avea loc pe un teren cu suprafaţă sintetică. Totuşi, CFR are lotul valid, astfel că o victorie în deplasare este perfect posibilă, în condiţiile unui joc perfect, coform declaraţiei tehnicianului român.

Nu la fel stau lucrurile în confruntarea de la Giurgiu, dintre FCSB şi Slovan Liberec, programată tot joi, de la ora 20.30. FCSB are lotul decimat din cauza coronavirusului, iar o calificare ar reprezenta o minune pentru formaţia bucureşteană. UEFA nu a fost de acord cu amânarea pentru sâmbătă a partidei, aşa cum a solicitat FCSB, iar echipa slovenă este considerată mare favorită pentru un succes în duelul de joi seară.