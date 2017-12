CFR: strict autentic

Rândurile de mai jos pot fi considerate un reportaj, 100% autentic şi verificabil. Cu subiect şi predicat, fără păreri personale şi aproximări. Dacă cei vizaţi vor dori - prin absurd - să verifice exactitatea informaţiilor, o pot face. S-ar putea crede că, în momentul în care mor oameni sub zăpadă şi rămân izolaţi de lume, în foame, un asemenea subiect ar putea părea minor. Am zis minor? Greşit. E vorba de transportul CFR de călători, care în 22 de ani a INVOLUAT, în loc să evolueze. Am curajul să afirm că, înainte de \'89, transportul de persoane pe calea ferată era mai civilizat, iar clasa I chiar era clasa I. Până weekend-ul trecut, nu mai mersesem cu trenul, prin România, de vreo opt ani. Sper ca, la următoarea relatare pe aceeaşi temă, să pot spune acelaşi lucru. Grozăviile care s-au întâmplat în zilele de urgie le ştim cu toţii - şi poate există şi scuze. Acum vorbim de zile (aproape) normale:

¤ Vineri, 17 februarie 2012, IR (Inter Regio) 1682 cu plecare la ora 14.00 din Constanţa, spre Bucureşti Nord. Preţ bilet clasa a I-a: aproximativ 20 euro. Trenul pleacă din gară cu câteva minute întârziere şi, din start, cu WC-urile înfundate şi pline ochi. Inutilizabile! Curăţenia în vagoane: aproximativă. Toţi spun că... \"aşa e dintotdeauna\"!?! Cu noi, în vagoane, control şi supra-control. Supra-controlul \"prinde\" doi puşti blatişti, şi obraznici pe deasupra. O dau la \"pace\": li se iau banii pe un singur bilet. Vagoanele (de clasa I, nota bene) par proiectate de nişte maimuţe bete: în capete câte un compartiment (într-unul se lăfăie regeşte controlorii şi supra-controlorii), iar la mijloc, \"bou-vagon\", toţi la grămadă. Uşile nu se închid cu clanţă, omeneşte, ci bălăngăne ameţite. Frigul pătrunde ori de câte ori uşile sunt date de perete. Între vagoane se fumează şerpeşte, fără probleme. Trenul se târăşte greoi, deşi nici nu ninge, nici nu plouă (vorba Romicăi Puceanu), nici nu bate vântul. Întârziere totală în Bucureşti Nord: aproape o oră.

¤ Luni, 20 februarie 2012, IR (Inter Regio) 1632 cu plecare la ora 8.15 din Bucureşti Nord, spre Constanţa. Preţ bilet: aproximativ 20 euro. Vine de la Oradea, deja \"obosit\" şi porneşte cu o întârziere de şase minute. Locul cumpărat (vagonul 9, locul 25) corespunde unui... scăunel de copil (sic!), lipit de geam - vezi foto. Noroc că nu e nici dracu\' în tren şi sunt locuri libere. Vagonul de clasa I arată mai degrabă a clasa a II-a: perdele smulse de la geamuri, scaune deşelate. La un moment dat îmi cade după ceafă tetiera de la scaun. Pe culoare se fumează, nestingherit. Iarăşi, nici nu ninge, nici nu plouă, nici nu bate vântul - întârziere totală la Constanţa: 35 de minute.

¤ Duminică, 19 februarie 2012, City Airport Train (CAT), între oraş şi aeroportul internaţional din Viena. Preţ bilet: 11,50 euro, incluzând şi călătoria cu metroul până la staţia de plecare, Vienna-Mitte. Trenul trebuie să plece spre aeroport la 13.38 şi să facă 16 minute. În realitate, pleacă exact la 13.38 şi face fix 16 minute. Deşi a lipsit supra-controlul, nimeni n-a fost prins fără bilet. Afară ninge.