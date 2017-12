CFR visează la fonduri europene

CFR SA vrea să atragă fonduri europene de 3,6 miliarde de euro până în 2011 pentru a moderniza Coridorul de Transport Paneuropean IV, urmând ca până la finele anului să liciteze tronsoanele Radna-Curtici şi Simeria-Coşlariu, astfel încât trenurile să circule cu 160 de kilometri pe oră. În România, Coridorul IV are traseul Curtici-Simeria-Braşov-Bucureşti-Constanţa. \"Avem toate garanţiile că până la sfârşitul anului vom avea licitaţii de 1,6 miliarde de euro şi în 2011 de două miliarde de euro la care se adaugă bani de la bugetul de stat pentru cofinanţare proiectelor de pe Coridorul IV\", a declarat directorul general al CFR SA, Emil Sabo. Tronsonul Radna-Curtici are o lungime de 52 de kilometri, iar licitaţia, de 350 milioane euro, va avea loc în septembrie. Sectorul Simeria-Coşlariu are o lungime de 68 kilometri şi o valoare de 550 milioane de euro, licitaţia urmând să fie lansată în noiembrie. Totodată, CFR SA va alege în această săptămână consultantul pentru implementarea unui sistem modern de semnalizare denumit ERTMS (European Rail Traffic Management System), iar săptămâna viitoare executantul contractului în valoare de 62 milioane de euro. În prezent, pe coridorul IV se lucrează pe tronsoanele Câmpina-Predeal şi Bucureşti-Constanţa, care potrivit celor mai recente declaraţii ale ministrului Transporturilor, Radu Berceanu, va fi finalizat în vara anului viitor, cu o întârziere de peste un an. Pentru sectorul Câmpina-Predeal, directorul CFR SA spune că lucrările sunt realizate în proporţie de peste 60%, astfel încât în luna noiembrie unul dintre cele două fire de circulaţie să fie finalizat, la fel şi cele 120 de poduri şi podeţe care în prezent sunt realizate în proporţie de 80%. Deocamdată, doar tronsonul Bucureşti - Câmpina, în lungime de 92 de kilometri, a fost modernizat, însă din cauza faptului că nu s-au asigurat banii necesari pentru întreţinere au apărut puncte periculoase, care au dus la limitări de viteză. În prezent, aproape 40% din reţeaua de cale ferată şi peste 60% din numărul total de poduri şi podeţe au depăşit termenul limită la care ar fi trebuit reparate, situaţie care sporeşte riscul producerii de accidente. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România este obligată să asigure pe calea ferată o viteză de 160 km/oră pentru trenurile de călători şi nu de 120 km/oră, standardul românesc de viteză.

• DISPERARE DE CAUZĂ • CFR SA vrea să închirieze spaţiile din 15 gări unor lanţuri mari de magazine, urmând să fie disponibile fast-food-uri, restaurante, farmacii, librării, florării şi unităţi bancare, pe o suprafaţă reprezentând 30% din cea a staţiilor, a declarat directorul general al companiei, Emil Sabo. \"Am elaborat un ghid de bune practici comerciale pe modelul căilor ferate din Germania în care am identificat proceduri de închiriere şi gestionare a spaţiilor din gări. Vrem să licităm pentru gările din primele 15 oraşe ca număr de locuitori, spaţiile în lanţ şi pe calupuri. Căutăm firme mari care oferă o calitate mai bună şi dau un alt aspect gării şi din punct de vedere al curăţeniei\", a spus Sabo. El a spus că restul suprafeţelor din gări vor fi închiriate în continuare şi firmelor mici. Directorul CFR SA a explicat că nu pot fi scoase la licitaţie toate cele 15 gări deodată, deoarece pentru unele dintre acestea există contracte de închiriere aflate în derulare, astfel că vor fi licitate pachete de câte trei sau patru staţii. Totodată, Sabo a spus că a elaborat un ghid de bune practici şi pentru şefii de gară care vor avea în responsabilitate să schimbe aspectul clădirii.