“Challenger Mamaia 2010”, anulat din motive financiare

Criza economică a lovit dur tenisul românesc, care a pierdut al doilea turneu ca valoare organizat în România la nivel de seniori. După patru ani în care a oferit jucătorilor români mai slabi clasaţi în clasamentul ATP şansa de a cuceri puncte importante, “Challenger Mamaia” a dispărut din calendarul ATP. Principala cauză o reprezintă lipsa banilor necesari pentru a acoperi premiile, a căror valoare totală se ridica la 50.000 de dolari. Organizată în trecut de Viorel Constantin, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Constanţa, competiţia s-a desfăşurat în fiecare an la baza sportivă “Tenis Club Idu” din staţiunea Mamaia. „Din păcate, nu am mai putut organiza turneul din cauze financiare. Întreaga organizare a turneului ne-ar fi costat 90.000 de euro, sumă pe care nu am reuşit să o găsesc. Am discutat cu cei din federaţie care mi-au spus că nu mă pot ajuta nici măcar cu mingiile de joc, care ar fi costat 1.000 de euro. Anul trecut am achitat o parte din propriul buzunar, dar, de această dată nu am mai avut posibilitatea. Este păcat, pentru că m-au sunat mulţi jucători să mă întrebe de acest turneu”, a spus directorul turneului, Viorel Constantin. Oficialul competiţiei a anunţat decizia la ATP, obţinând în schimb promisiunea că ar putea primi licenţa turneului anul viitor, dacă va rezolva problemele financiare. „Am achitat 5.000 de euro în urmă cu o jumătate de an, pentru a păstra licenţa turneului, dar am pierdut şi banii, şi dreptul de a găzdui competiţia. Este păcat mare, mai ales că beneficiam de o bază sportivă extraordinară. În plus, la acest turneu au fost nume importante din tenisul românesc, Adrian Ungur şi Victor Crivoi, care au ajuns până în finală, sau Horia Tecău, care a câştigat la dublu. Sper ca situaţia să se schimbe în sezonul viitor”, a adăugat Viorel Constantin. „Îmi pare rău că s-a anulat turneul. Constanţa este un oraş mare şi ar fi meritat măcar un turneu challenger. În plus, era o competiţie importantă pentru tinerii jucători români. Sper ca anul viitor să se găsească sponsori”, a adăugat tenismenul constănţean Horia Tecău.

Totuşi, Baza Sportivă “Tenis Club Idu” va găzdui în această vară trei competiţii devenite deja tradiţionale. Astfel, în perioada 26 iunie - 4 iulie va avea loc a 16-a ediţie a Juniors Cup Mamaia Idu, turneu internaţional rezervat juniorilor sub 16 ani, în perioada 14-24 august se va desfăşura a 19-a ediţie a Cupei Mamaia Idu, turneu de categoria a III-a pentru categoriile de vârstă 10, 12, 14 şi 16 ani, iar în perioada 24-29 august se va disputa a 20-a ediţie a Campionatelor Internaţionale ale României, rezervate veteranilor.