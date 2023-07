Champions League în cifre: Date și statistici interesante din acest sezon

Sezonul din Champions League se va încheia pe 10 iunie, când Manchester City și Inter Milano vor disputa marea finală de la Istanbul, în care vor lupta pentru trofeul suprem.

Meciul în care City are șansa să își treacă în palmares primul trofeu Champions League din istorie va fi urmărit de aproape 1 miliard de oameni și stârnește un interes uriaș, inclusiv în rândul amatorilor de ponturi pariuri din întreaga lume. Finalele doboară adesea recorduri, având în vedere mizele puse în joc. Este și cazul finalei de la Istanbul, unde cele 74 de mii de bilete au fost epuizate la scurt timp după ce au fost scoase la vânzare.

În plus, audiențele TV pentru finala Champions League sunt în fiecare an impresionante. Studiile arată că cele mai multe pariuri se fac pe finalele din Champions League, Cupa Mondială și Campionatul European, astfel că mulți oameni încearcă an de an să anticipeze rezultatul sau pronosticul, iar situația va fi aceeași și în confruntarea de la Istanbul.

Până la meciul de sâmbătă, iată și o serie de date și statistici interesante din acest sezon de Champions League:

Doar pentru a doua oară în istoria Champions League s-a întâmplat ca într-un meci să fie marcate trei goluri după minutul 90 (cele două reprize de prelungiri nu au fost luate în calcul). Meciul cu pricina este Atletico Madrid - FC Porto, din faza grupelor. Ca o coincidență, precedenta situație de acest gen, cu trei goluri după minutul 90, datează din sezonul trecut, după un meci care le-a pus față în față tot pe Atletico Madrid și FC Porto.

Robert Lewandowski este primul jucător care a devenit autorul unui hattrick pentru trei echipe diferite în Champions League. El a dat trei goluri pentru FC Barcelona în meciul cu Viktoria Plzen din faza grupelor. Anterior, el mai avea un hattrick pentru Borussia Dortmund și patru pentru Bayern Munchen.

Manchester City este doar a treia echipă din Anglia care ajunge în semifinalele Champions League trei sezoane la rând. Anterior, Chelsea și Manchester United au reușit acest lucru din 2006/2007 până în 2008/2009.

Bayern Munchen a câștigat toate cele șase meciuri din faza grupelor pentru a treia oară în ultimele patru sezoane. Este prima echipă care a înregistrat acest parcurs perfect în trei sezoane diferite.

Mohamed Salah a marcat cel mai rapid hattrick din istoria Champions League. S-a întâmplat în etapa a patra a grupelor, când a avut nevoie de mai puțin de 7 minute pentru a înscrie trei goluri în poarta lui Rangers, în succesul cu 7-1 de la Glasgow.

Mijlocașul Warren Zaire-Emery a devenit cel mai tânăr jucător care a început vreodată un meci eliminatoriu din Champions League. El avea 16 ani și 343 de zile când PSG a întâlnit-o pe Bayern Munchen în prima manșă a optimilor de finală, un meci pierdut cu 1-0.

Talismanul Sadio Mane

Sadio Mane a ajuns la 16 meciuri la rând în care echipa sa câștigă atunci când el înscrie. Ultima dată când a marcat, dar echipa sa nu a câștigat, a fost în finala Champions League dintre Liverpool și Real Madrid, din 2018.

Lionel Messi și Karim Benzema au devenit primii jucători care au marcat în 18 sezoane consecutive de Champions League.

Bayern Munchen a câștigat meciul de deschidere din Champions League de fiecare dată în ultimele 19 sezoane. De 17 ori a reușit chiar să nu primească gol.

Manchester City este neînvinsă pe teren propriu de 26 de meciuri în Champions League, având 24 de victorii și 2 remize. Nu a mai pierdut pe teren propriu din sezonul 2018/19, când a fost învinsă acasă de Olympique Lyon.

Erling Haaland este jucătorul care a avut nevoie de cele mai puține meciuri pentru a ajunge la 35 de goluri marcate în Champions League - 27 la număr. De asemenea, el este și cel mai tânăr jucător care atinge această bornă, la 22 de ani și 272 de zile.

Kylian Mbappe a devenit cel mai tânăr marcator care ajunge la 40 de goluri în Champions League, la vârsta de 23 de ani și 317 zile. El a doborât recordul stabilit anterior de Lionel Messi, la 24 de ani și 130 de zile.

Pep Guardiola este doar al treilea antrenor care ajunge la 100 de victorii în Champions League, fiind întrecut doar de Carlo Ancelotti (107) și Sir Alex Ferguson (102).

Alte statistici pe scurt