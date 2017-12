Channel 4 a lansat documentarul „Vin românii”

Primul episod din documentarul "The Romanians Are Coming" ("Vin românii"), difuzat aseară de postul de televiziune britanic Channel 4, prezintă poveştile a trei români ajunşi în Marea Britanie din perspectiva lor, dincolo de materialele apărute în presă în legătură cu imigraţia. Personajul narator al primului episod al documentarului "The Romanians Are Coming" ("Vin românii"), difuzat marţi seara de postul de televiziune britanic Channel 4 este un rom român, Alex Fechete Petru, care povesteşte despre cei 20.000 de români care au ajuns în Marea Britanie anul trecut, dintre care majoritatea contribuie la prosperitatea economiei britanice, relatează The Independent, în ediţia electronică. "Dar nu vreau să vă mint, sunt unii români care vin fără locuri de muncă sau care nu au unde să locuiască. Şi astfel de romi vă sperie pe voi", afirmă el. Documentarul prezintă tocmai poveştile a trei astfel de persoane. Alex (o persoană diferită faţă narator) este un român care s-a mutat în Marea Britanie din Canada, unde a petrecut câţiva ani. El vorbeşte perfect engleza cu accent canadian şi în prezent lucrează ca agent de salubritate, în timp ce doarme într-o parcare din apropiere de staţia Victoria. Lucrurile stau şi mai rău pentru Sandu, tatăl a nouă copii care a venit dintr-una dintre cele mai sărace zone ale României în căutarea unui loc de muncă, însoţit de fiul său cel mare. "Ei vorbesc atât de prost engleza încât nu înţeleg nici dacă li se oferă de muncă", remarcă naratorul. Ştefan pare să semene cel mai mult cu sperietoarea din coşmarurile UKIP. Imediat ce îi intră banii din beneficiile sociale, el îi trimite acasă la familia lui. Când Alex îl întreabă pe Ştefan de unde presupune el că îi vin banii, acesta răspunde la întâmplare: "UE?". Cu cât sunt însă dezvăluite mai multe detalii despre situaţia lui de acasă, operaţia eşuată care i-a lăsat fiica invalidă, cu atât acesta pare un tată care face exact ce ar face orice alt tată în astfel de circumstanţe disperate. În orice caz, aşa cum subliniază şi naratorul, Ştefan este in minoritate. Mai puţin de 2.500 de români primesc beneficii în Marea Britanie, iar documentarul promite şi alte poveşti reprezentative.