Charles Aznavour dezminte zvonurile despre retragerea lui de pe scena muzicală

Cîntăreţul francez a dezminţit oficial informaţiile potrivit cărora el ar fi urmat să îşi anunţe retragerea din activitatea muzicală pe 21 iulie, în timpul unui concert susţinut la un festival în Tunisia. ”Dezmint total, toate acele informaţii sînt false”, a declarat Charles Aznavour, în vîrstă de 85 de ani, prezent în Liban, unde va susţine, mîine, un concert.

O publicaţie tunisiană afirmase că Charles Aznavour urmează să îşi anunţe retragerea de pe scena muzicală în timpul Festivalului Internaţional de Muzică Cartagina, pretinzînd că a intrat în posesia acestei informaţii în timpul unui interviu acordat în exclusivitate de cîntăreţul francez. ”Nu l-am văzut niciodată pe acel jurnalist şi nici nu am discutat vreodată cu el la telefon. Este de o necinste teribilă. Sînt foarte furios, pentru nu poţi să vorbeşti în numele unei persoane pe care nu ai văzut-o niciodată. Dacă cineva ar fi vrut să mă distrugă, aşa ar fi trebuit să procedeze”, a declarat Charles Aznavour. Managerul său, Levon Sayan, a negat şi el ipoteza unei retrageri a artistului: ”Această afacere a fost «fabricată». Conţine doar enormităţi, de la un capăt la altul”. După Liban - Festivalul Beiteddine - şi apoi Tunis - Festivalul Cartagina - de pe 21 iulie, Charles Aznavour va concerta la Colmar, în Franţa, pe 7 august, urmînd să plece în septembrie în turneu în America de Sud, potrivit purtătorului său de cuvînt. Celebrul artist francez va lansa un album de jazz, intitulat ”Charles Aznavour and The Clayton Hamilton Jazz Orchestra”, pe 30 noiembrie.

Amfiteatrul roman de la Cartagina, unde festivalul are loc de aproape 25 de ani, a găzduit, de-a lungul timpului, nume importante în muzica internaţională, precum Gilbert Bécaud, Léo Ferré, Salvatore Adamo, Serge Lama şi Patricia Kaas, precum şi pe americanul Ray Charles. La 85 de ani, Aznavour va fi vedeta festivalului din această vară, urmînd să fie prezentat ca ”decanul muzicii franceze”. El va susţine un concert de 90 de minute. De-a lungul carierei, care a acoperit 60 de ani, Aznavour a înregistrat melodii în franceză, engleză, opt albume în spaniolă şi şapte albume în limba germană, fiind, potrivit specialiştilor, unul dintre cei mai mari cîntăreţi ai secolului XX, alături de artişti precum Elvis Presley şi Bob Dylan.