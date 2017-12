Diferendul dintre actorul american Charlie Sheen şi producătorii serialului ”Two and a Half Man / Doi bărbaţi şi jumătate”, studiourile Warner Bros., este departe de a se fi aplanat. Charlie Sheen a fost concediat şi nu va mai apărea în serialul care îi asigura un salariu de două milioane de dolari pentru fiecare episod. Concedierea a venit în urma numeroaselor scandaluri în care a fost implicat starul în vârstă de 45 de ani, majoritatea plecate de la consumul de droguri şi alcool. ”Decizia a venit după o analiză atentă a situaţiei”, au precizat reprezentanţii studiourilor într-o notificare de 11 pagini pe care au trimis-o avocaţilor actorului. Aceştia consideră că actorul are o atitudine destructivă, fiind foarte bolnav şi adresează un apel şi celor apropiaţi lui Charlie Sheen de a lua măsuri pentru a-l determina să urmeze un tratament serios. Cei de la Warner Bros. au luat hotărârea de a renunţa la serviciile lui Charlie Sheen, în ciuda faptului că ”Two and a Half Man / Doi bărbaţi şi jumătate” era cel mai vizionat serial difuzat de postul CBS.

Charlie Sheen a avut o ieşire în stilu-i personal. ”Este o veste foarte bună”, a declarat acesta. La câteva ore de când a fost anunţat că a fost concediat, actorul a avut o ieşire bizară pe acoperişul sediului companiei Live Nation HQ, alături de una dintre iubitele sale, Natalie Kenly. Acesta a agitat o sticlă pe care se putea vedea eticheta Tiger Blood, un termen pe care l-a făcut celebru într-una din postările de pe contul său de Twitter. Apoi, a fluturat prin aer o macetă şi le-a strigat celor care s-au adunat în faţa clădirii să-l vadă că este în sfârşit liber. Charlie Sheen a declarat că în contractul său era prevăzută o clauză cunoscută sub numele Michael J. Fox, după numele actorului, care prevedea că va fi plătit în continuare, chiar dacă nu va mai apărea în serial, atâta vreme cât producţia de televiziune va continua. Rămâne însă de văzut dacă această clauză rămâne în vigoare dacă producătorii obţin anularea contractului. Toate aceste detalii rămân de stabilit. Cert este că Charlie Sheen le-a declarat război producătorilor!