Charlie Sheen divorţează

Actorul american Charlie Sheen a decis să pună capăt mariajului său de doi ani şi jumătate cu Brooke Muller şi a depus actele de divorţ. A treia sa căsnicie a fost marcată de o condamnare pentru agresiune comisă anul trecut asupra soţiei sale şi, recent, de o escapadă scandaloasă într-un hotel din New York. Starul din serialul de televiziune ”Two and a Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate” invocă diferenţe ireconciliabile şi arată că există un contract prenupţial care uşurează considerabil chestiunea partajului. Cuplul are băieţi gemeni în vârstă de 19 luni şi nu este foarte clar dacă actorul cere custodia deplină a copiilor sau doreşte să o împartă cu viitoarea fostă soţie.

Charlie Sheen şi Brooke Mueller locuiesc separat din decembrie 2009, când renumitul actor a fost arestat în staţiunea de iarnă Aspen din statul Colorado, după ce şi-a ameninţat soţia cu cuţitul, în ziua de Crăciun. Charlie Sheen, în vârstă de 45 de ani, a pledat vinovat, în luna august, la acuzaţia de agresiune şi a fost obligat prin decizie judecătorească să se interneze pentru 30 de zile într-o clinică de tratare a dependenţei de alcool şi de droguri, în California. Actorul s-a aflat apoi, pentru trei luni, în regim de eliberare condiţionată. Săptămâna trecută, poliţia din New York l-a găsit pe Charlie Sheen beat şi incoerent, în camera sa de la Plaza Hotel, fiind internat ulterior la o clinică din apropiere. Presa americană susţine că actorul ar fi devastat camera de hotel în care era cazat şi că o actriţă de filme porno şi-ar fi petrecut seara cu el. Agentul de presă al actorului a declarat că Charlie Sheen a avut o reacţie alergică la o serie de medicamente ale căror nume nu au fost specificate. Charlie Sheen nu a fost arestat în urma acestui incident şi s-a întors a doua zi la reşedinţa lui din Los Angeles.