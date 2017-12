Charlie Sheen e seropozitiv

Actorul american Charlie Sheen este cunoscut pentru stilul său de viață dezordonat, condimentat din plin cu droguri, alcool și femei. În vârstă de 50 de ani, actorul are însă o problemă de sănătate uriașă, pe care a reușit să o țină departe de presa de scandal timp de mai mulți ani. Starul, care s-a lăudat că s-a culcat cu peste 5.000 de femei, ar fi mărturisit unor apropiați că este bolnav de HIV. Ulterior, aceste lucruri au ajuns în presa din SUA, iar”National Enquirer”a stat de vorbă cu zece persoane, pe care le-a supus la teste poligraf, pentru a fi sigur că aceste afirmații sunt adevărate. Potrivit acestor surse, starul ar fi expus cel puțin patru femei virusului mortal, una dintre acestea fiind chiar fosta sa soție Brooke Mueller, cu care are doi gemeni. ”Am avut o criză psihotică după ce am luat droguri cu el. Nu am suportat ideea că aș fi luat HIV. Acum șase luni am fost diagnosticată cu o boală la ochi, iar după asta am aflat că Charlie e posibil să-mi fi dat HIV”, a spus Brooke Mueller. Potrivit unei cunoștințe a actorului, ”cea mai mare frică a lui este că lumea nu își va aminti de el ca de un mare actor, ci ca de un om care a fost infectat cu HIV”. O altă persoană dintre cele care au vorbit cu jurnaliștii a afirmat că Charlie ar fi cheltuit milioane de dolari pentru a se asigura că secretul său rămâne în siguranță, acesta plătind și 13.000 de dolari pe lună pentru a cumpăra tăcerea unei fete.

Luni, postul american de televiziune NBC a anunțat că actorul american Charlie Sheen va face o dezvăluire personală într-un interviu acordat NBC, alte mass-media precizând că el va mărturisi că este seropozitiv. NBC nu a dat detalii despre ceea ce va declara actorul în cadrul emisiunii „Today“ difuzate marți. Potrivit site-ului TMZ, actorul, care a fost concediat în 2011 de la sitcomul de succes ”Doi bărbați și jumătate”, din cauza comportamentului său violent și imprevizibil, va declara, ca urmare a numeroaselor amenințări ale fostelor sale partenere, că este purtător al virusului HIV. TMZ susține că actorul a aflat în urmă cu un an că este purtător al virusului, dar a păstrat secretul pe care l-a împărtășit însă unor prieteni care au lăsat să se scurgă informația. Acest lucru a determinat multe foste partenere ale lui Charlie să-l contacteze și să-l amenințe că îl vor da în judecată, având în vedere că nu știau că acesta este purtător de HIV în momentul în care se întâlneau cu el, relatează TMZ. ”Sursele noastre arată că Charlie a pus deja capăt acestor litigii în schimbul unor compensații financiare pentru care a obținut acorduri de confidențialitate”, subliniază site-ul. Potrivit unui alt site dedicat vedetelor, Access Hollywood, fosta soție a lui Sheen, Denise Richards, cu care are două fete, știa de mult timp că actorul este seropozitiv. Potrivit site-ului, actorul ar fi contractat virusul după divorțul cuplului, în 2006.

