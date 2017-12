Charlie Sheen, la reabilitare

Actorul american Charlie Sheen va fi invitatul oficial al taberei tineretului pro-Kremlin Seligher-2011 din vara acestui an, se menţionează într-un comunicat al organizatorilor. Starul de la Hollywood nu numai că va participa la respectivul proiect dedicat promovării unui stil de viaţă sănătos în rândul tinerilor între 16 şi 23 de ani, ci va asista şi la lucrările forumului organizaţiilor de tineret care sprijină actuala putere de la Moscova. Potrivit organizatorilor, Charlie Sheen va fi o dovadă vie a faptului că a te îngriji de sănătate nu este niciodată prea târziu. Comunicatul de presă citează următoarele cuvinte ale actorului: ”Aceşti băieţi şi fete din Rusia aleargă împreună şi se alimentează corect, pentru a fi sănătoşi. De ce să nu încep şi eu? Da, poţi să dormi 40 de ani la rând, dar acest lucru nu te împiedică să te trezeşti...”

Charlie Sheen este cunoscut nu numai pentru rolurile sale în filme şi în seriale de televiziune, dar şi pentru comportamentul inadecvat, excesele bahice şi consumul de droguri. Astfel, în martie 2011, a fost concediat din popularul serial ”Two and a Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate” în care îi revenea unul din rolurile principale. Charlie Sheen a plecat, trăiască Ashton Kutcher! Ar fi putut fi exclamaţia preşedintelui CBS, Nina Tassler, când actorul a păşit în imensul studio al reţelei de televiziune din New York. În acordurile coloanei sonore a serialului, aceasta i-a urat în schimb un formal: “Bine ai venit la CBS, Ashton Kutcher”, chiar dacă pe cei prezenţi în sală nu i-ar fi deranjat, probabil, deloc, nici prima variantă. În legătură cu rolul ce i-a revenit lui după plecarea lui Charlie Sheen, Ashton Kutcher a ţinut să menţioneze: “În 13 ani de când lucrez în show-business nu am primit niciodată mai multe email-uri sau telefoane de felicitare. E ca şi cum aş fi câştigat la loto... ceea ce, practic, s-a şi întâmplat”. Referindu-se, probabil, şi la suma de un milion de dolari pe episod pe care o va primi ca remuneraţie, a adăugat: “Am cel mai bun job din industria entertainment-ului şi sunt bucuros de asta”.