Charlie Sheen, părăsit şi de ultima zeiţă

Norocul pare să îl ocolească pe Charlie Sheen. Dacă profesional încă nu şi-a revenit după concediarea din serialul „Two and Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”, nici în dragoste lucrurile nu merg mai bine. Actorul, în vârstă de 45 de ani, a fost părăsit de iubita lui, Natalie Kenly, de 25 de ani. Frumoasa, de profesie model şi care l-a însoţit pe star în turneul lui My Violent Torpedo of Truth / Defeat Is Not an Option, a pus capăt relaţiei săptămâna trecută şi s-a mutat din casa lui din Los Angeles. Însă potrivit surselor, vedeta s-a consolat repede, chemând trei domnişoare în ajutor. Nu este prima iubită care îl părăseşte pe Charlie Sheen. În luna aprilie, şi starul porno Bree Olson i-a spus adio.