Charlie Sheen rămâne cel mai bine plătit actor de televiziune

Deşi a fost concediat în luna martie a acestui an, Charlie Sheen continuă să fie cel mai bine plătit actor de televiziune, potrivit revistei ”Forbes”. Actorul american a câştigat 40 de milioane de dolari în perioada mai 2010 - mai 2011. Este urmat de Ray Romano, care a câştigat 20 de milioane din producţia ”Men of a Certain Age”, care a fost de curând anulată. Locul trei i-a revenit lui Steve Carell, cu 15 milioane de dolari pentru ”The Office”, urmat de starul serialului ”NCIS / Anchetă militară”, Mark Harmon, cu 13 milioane de dolari. Fostul coleg al lui Charlie Sheen din serialul ”Two And A Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”, Jon Cryer şi starul din ”CSI”, Laurence Fishburne, sunt la egalitate, cu 11 milioane. În top 10 au mai intrat Patrick Dempsey, pentru ”Grey\'s Anatomy / Anatomia lui Grey” cu zece milioane şi Simon Baker pentrul rolul din serialul ”The Mentalist”, Hugh Laurie pentru ”House MD / House” şi Christopher Meloni pentru ”Law & Order / Lege şi ordine”, toţi cu câte nouă milioane de dolari.