Charlie Sheen se pensionează, de dragul familiei

Cunoscutul actor american Charlie Sheen, protagonistul mai multor scandaluri la Hollywood, care anul trecut a fost concediat din serialul „Two and Half Men/Doi bărbaţi şi jumătate” pentru comportament nepotrivit din cauza problemelor legate de droguri şi consum excesiv de alcool, a anunţat că se lasă de film, intenţionând să se dedice exclusiv familiei şi copiilor săi. Vedeta de cinema, care nu a făcut în ultima vreme decât să şocheze publicul cu ieşirile sale excentrice, a anunţat că serialul de comedie „Anger Management”, la care în prezent lucrează, va fi ultimul său proiect în cariera sa de 30 de ani de cinematografie. „După retragerea mea din această afacere, am de gând să-mi dedic restul vieţii vizionării meciurilor de fotbal, plimbărilor în parc şi, desigur, relaţiei mele cu cei dragi: familia şi copiii”, a anunţat actorul, în vârstă de 46 de ani, care declară că a înţeles în sfârşit că „în viaţă sunt lucruri mult mai importante cărora să te dedici decât să trăieşti vieţile altora interpretând diverse personaje”. Charlie Sheen părea că şi-a pus ordine în viaţa privată şi era creditat cu un rol important în continuarea filmului „Machete”, în regia lui Robert Rodriguez, în care va interpreta un preşedinte american. Filmul, care va fi lansat anul viitor, are în distribuţie nume mari de la Hollywood, precum Danny Trejo, Jessica Alba, Mel Gibson, Amber Heard şi Zoe Saldana. Rămâne de văzut dacă acest anunţ este pe bune sau intră în categoria excentricităţilor vedetei americane.

Charlie Sheen are o fiică de 26 de ani dintr-o primă căsătorie, alte două fete, dintr-un al doilea mariaj, şi încă doi băieţi gemeni din a treia căsătorie. Deci, după retragerea din cinematografie, este exclus ca Charlie Sheen să se plictisească de lipsă de comunicare.