Charlie Sheen, sensibil la problemele copiilor

Actorul american Charlie Sheen, care ne-a obişnuit cu scandaluri iscate pe fondul dependenţei sale de alcool şi droguri, a fost eroul pozitiv şi generos al unei întâmplări neobişnuite. Actorul discuta absolut întâmplător cu un angajat al poliţiei din Hermosa Beach şi aşa a aflat că există un coleg al acestuia care are o fiică de 10 ani, pe nume Jasmine, diagnosticată cu o formă de cancer rară, a ţesutului muscular. Fetiţa are nevoie de un tratament intensiv şi foarte scump, timp de un an de zile, tratament care include chimioterapie şi radioterapie.”Niciun părinte nu ar trebui să îşi vadă copilul trecând prin asta”, a reacţionat imediat actorul şi a promis că o să-i ajute. Nu mică le-a fost mirarea poliţiştilor din Hermosa Beach când au descoperit că Charlie Sheen s-a ţinut de cuvânt. A doua zi, s-a prezentat la secţia de poliţie cu un cec de 75.000 de dolari pentru a finanţa, alături de asociaţia poliţiştilor, tratamentul micuţei Jasmine. Şi dublura actorului s-a solidarizat cu această cauză, Eddie Braun oferind un cec de 25.000 de dolari.

Nu la fel de bine o duce însă fosta soţie a actorului. După o supradoză care aproape că i-a fost fatală, Brooke Mueller a intrat pentru a 19-a oară într-o clinică specializată, după ce a suferit o reacţie negativă la medicamentele prescrise. ”Brooke nu s-a simţit confortabil cu Adderall. Continuă bătălia cu dependenţa de droguri, făcând aceşti paşi”, a declarat avocatul fostei actriţe. Internarea la reabilitare vine la scurtă vreme după ce Brooke Mueller a fost dusă de urgenţă la spital, vineri, când a fost găsită inconştientă, de către asistenta ei, în casa din Tarzana, California.