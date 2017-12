Charlie Sheen şi Denise Richards, daţi în judecată

Actorul Charlie Sheen şi una dintre fostele sale soţii, actriţa Denise Richards, au fost daţi în judecată pentru că nu au plătit meditaţiile private de care au beneficiat fiicele lor. Actorii sunt acuzaţi că datorează companiei A-List Tutoring Services 11.156 de dolari, reprezentând taxele aferente pentru patru săptămâni de meditaţii extraşcolare de care au beneficiat fiicele lor, Sam, în vârstă de 11 ani, şi Lola, de 10 ani. Directorii acelei companii i-au dat în judecată pe cei doi actori, de la care solicită achitarea integrală şi într-o singură tranşă a sumei datorate, precizează site-ul TMZ.com.

Prima căsătorie a lui Charlie Sheen, cea cu Donna Peele, a fost anulată, actorul însurându-se apoi cu Denise Richards, în 2002, cu care are două fete, Sam J. şi Lola Rose. Richards a cerut divorţul după trei ani, când era însărcinată cu Lola. În 2008, actorul s-a căsătorit cu Brooke Mueller, dar, după o relaţie plină de scandaluri, cei doi au divorţat în 2011. Sheen are doi băieţi din această căsnicie, gemenii Bob şi Max, în vârstă de 6 ani. Actorul mai are o fiică, Cassandra Jade Estevez, care s-a născut pe 12 decembrie 1984, în urma relaţiei cu iubita din liceu a actorului, Paula Profit.

Viaţa personală a actorului Charlie Sheen a fost deosebit de turbulentă, marcată de numeroase scandaluri intens mediatizate, provocate de dependenţa de alcool şi de droguri, divorţuri şi violenţă conjugală. De altfel, din cauza acestor scandaluri, Charlie Sheen a fost concediat, în 2011, din distribuţia serialului ”Doi bărbaţi şi jumătate”. În 2010, Charlie Sheen a fost cel mai bine plătit actor de televiziune din lume, câştigând 1,8 milioane de dolari pentru fiecare episod din serialul respectiv.