Charlie Sheen a fost spitalizat de urgenţă, joi, la Los Angeles, actorul american acuzând dureri violente în zona abdomenului. În privinţa speculaţiilor din presă potrivit cărora actorul ar suferi de o hernie, purtătorul său de cuvânt a declarat: ”A fost diagnosticat deja cu hernie, iar persoana care a sunat la serviciul de urgenţă a spus că el avea dureri grave în zona abdomenului cauzate de această hernie”. Totodată, el a dezminţit informaţiile apărute online potrivit cărora Charlie Sheen ar fi fost spitalizat din cauza unei supradoze de droguri sau ar fi în comă.

După ce a avut numeroase probleme cu justiţia în anii \'90, în special din cauza consumului de droguri şi a violenţelor conjugale, Charlie Sheen este, în prezent, unul dintre cel mai bine plătiţi actori de televiziune din SUA, graţie rolurilor din serialele foarte populare ”Doi bărbaţi şi jumătate / Two and a Half Men” şi ”Spin City”. În mai 2010, el a semnat un contract pentru un salariu de circa două milioane de dolari pe episod, pentru următoarele două sezoane ale serialului ”Doi bărbaţi şi jumătate”, cu producătorii de la postul de televiziune CBS. Totuşi, presa mondenă scrie frecvent despre problemele sale conjugale şi de sănătate. Charlie Sheen a cerut, pe 1 noiembrie 2010, divorţul de Brooke Mueller, punând capăt celei de-a treia căsnicii, marcată de o condamnare pentru agresiune comisă anul trecut asupra soţiei sale. Charlie Sheen, fiul actorului Martin Sheen, a mai fost căsătorit, timp de un an, cu Donna Peele, iar cea de-a doua sa soţie este Denise Richards, cu care a fost căsătorit între anii 2002 şi 2006 şi cu care are doi copii, Sam, în vârstă de 6 ani şi Lola, în vârstă de 5 ani.

Controversatul star a fost internat în octombrie anul trecut, după ce a fost descoperit de poliţişti beat şi vorbind incoerent, într-o cameră complet devastată din Plaza Hotel din New York. Agentul său de presă a declarat atunci că acesta a avut o reacţie alergică la nişte medicamente. Actorul nu a fost arestat şi nu a fost depusă nicio plângere împotriva sa. De asemenea, la jumătatea lui ianuarie, Charlie Sheen a provocat o amânare a filmărilor pentru serialul ”Doi bărbaţi şi jumătate/ Two and a Half Men”, după ce a fost diagnosticat cu o infecţie destul de gravă la nivelul urechii interne.