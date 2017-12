Charlie Sheen, supus unei evaluări psihiatrice

Actorul american Charlie Sheen a fost supus unei evaluări psihiatrice şi se va interna într-o clinică pentru dezalcoolizare, după ce a fost descoperit gol şi beat într-o cameră de hotel complet devastată, la New York. Actorul, în vârstă de 45 de ani, nu a anunţat încă numele clinicii în care se va interna, însă presa americană susţine că acesta va face din nou o incursiune în Clinica Promises din Malibu.

Actorul a devastat o cameră de hotel, după ce a consumat cantităţi mari de alcool, în compania unei prostituate. Charlie Sheen s-a înfuriat foarte tare atunci când a crezut că şi-a pierdut portofelul şi telefonul mobil. Agenţii de pază de la Plaza Hotel din New York l-au găsit gol şi beat în camera sa, marţi, la ora 2 a.m. În acelaşi hotel se afla şi fosta lui soţie, actriţa Denise Richards, cazată într-o altă cameră, împreună cu cele două fiice ale fostului cuplu, Sam, de 6 ani, şi Lola, de 5 ani. Starul serialului ”Two Men and Half / Doi bărbaţi şi jumătate” ar fi declarat în faţa ofiţerilor de poliţie că ar fi consumat un drog recreaţional. Revista americană ”Life & Style” susţine că prostituata în compania căreia şi-a petrecut seara actorul a fost găsită de poliţişti, ţipând într-un dulap încuiat. ”Femeia se temea pentru viaţa ei şi era goală. Charlie era incoerent şi a început să ţipe şi să-i înjure pe poliţişti. L-au recunoscut imediat şi i-au spus că are de ales: ori merge la spital, ori merge cu ei la secţie. Charlie a ales spitalul. Cele două fiice ale lui dormeau în camera alăturată. Denise a trebuit să meargă cu poliţiştii şi să lase fetele cu o bonă”, a declarat o sursă. Actorul a fost transportat cu ambulanţa la un spital, pentru a fi supus unei evaluări psihiatrice. Stan Rosenfield, agentul actorului american, a declarat: ”Tot ce putem să spunem este că Charlie a avut o reacţie alergică la anumite medicamente şi a fost transportat la spital”.