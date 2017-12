Charlize Theron are probleme serioase cu geografia

Actriţa sud-africană Charlize Theron, cîştigătoare a unui premiu Oscar, care se numără printre cele mai inteligente staruri hollywoodiene, a făcut o mare gafă, spunînd că Budapesta este capitala Turciei. “Mi-a plăcut la nebunie Turcia... şi capitala ei, Budapesta”, a declarat actriţa, demonstrînd o gravă lacună în ceea ce priveşte cunoştinţele de geografie, informează thisislondon.co.uk. Actriţa a vorbit cu pasiune despre Budapesta şi a menţionat numele capitalei maghiare de trei ori în cadrul interviului. Din păcate, Charlize se referea la Istanbul, unul dintre oraşele celebre ale Turciei, dar nu capitala ţării, pe care l-a vizitat în timpul unei călătorii în jurul lumii, făcută alături de iubitul său, actorul Stuart Townsend.

Actriţa în vîrstă de 32 de ani a declarat: “Am fost în Turcia. Cînd am ajuns acolo am închiriat o maşină şi am vizitat toată Budapesta. Am ajuns acolo în timpul unui festival ca cel de la Cannes, nu mai văzusem niciodată ceva asemănător”. De fapt, Theron a sosit în timpul Festivalului de Film de la Istanbul. Actriţa a descris cu lux de amănunte covoarele turceşti, bazarele turceşti şi atenţia deosebită pe care a primit-o la… Budapesta” Charlize Theron a declarat aceste lucruri în timpul unui interviu pentru promovarea celui mai recent film al său, “In The Valley Of Elah”, în care joacă rolul unui detectiv care caută un soldat american dispărut după întoarcerea din războiul din Irak.