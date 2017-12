Charlize Theron, într-un pictorial sexy

Frumoasa actriţă de origine sud-africană, în vârstă de 36 de ani, a pozat şi într-un costum de baie îndrăzneţ, în faţa unei străzi pustii. Charlize Theron se află în plin turneu de promovare a filmului “Snow White and the Huntsman”, în care are rolul Mamei Vitrege. Dată fiind apariţia sa într-un film pentru copii, au apărut o mulţime de speculaţii care susţin că actriţa ar fi pregătită să adopte un copil, procedând la fel ca Sandra Bullock sau Angelina Jolie. Charlize Theron a ţinut să clarifice lucrurile pentru ediţia germană a revistei “In Touch”: “Vreau un copil. Iar dacă asta s-ar întâmpla chiar mâine, aş fi foarte fericită”. Charlize Theron nu s-a sfiit să declare, atunci când a fost întrebată dacă este pregătită să devină o mamă singură, că este deschisă la orice în viaţă.