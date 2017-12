Charlize Theron nu-şi mai ia ochii de la Sean Penn

Fostul cuplu format din Robin Wright şi Sean Penn este cu adevărat istorie, acum că fiecare dintre ei pare absorbit de o nouă relaţie. Actriţa de 47 de ani tocmai a primit inelul de logodnă din partea iubitului ei, Ben Foster, cu care are, aparent, o relaţie de doi ani de zile, pe care însă a recunoscut-o abia de curând. Robin Wright şi Ben Foster se pregătesc chiar de nuntă. „Robin vorbeşte întruna despre viitoarea ei nuntă şi cât de încântată e de idee“, a confirmat un apropiat al actriţei pentru publicaţia „Life & Style”. Robin Wright şi Ben Foster, cu 14 ani mai tânăr, s-au întâlnit pe platourile de filmare la începutul lui 2011 şi au început o relaţie în 2012, la puţin timp după ce actriţa a divorţat oficial de Sean Penn. Nu ştim însă dacă numărul 14 îi va purta noroc lui Robin Wright, pentru că mariajul său cu Sean Penn s-a destrămat exact după 14 ani de zile.

Şi actorul şi regizorul american Sean Penn este creditat cu o relaţie destul de serioasă cu Charlize Theron, după ce aceştia au petrecut împreună sfârşitul de an în Hawaii. De această dată, Charlize Theron şi Sean Penn s-au afişat la gala de binefacere Help Haiti, organizată de fundaţia lui. Pe tot parcursul serii, frumoasa actriţă sud-africană, de 38 de ani, nu s-a putut dezlipi de Sean Penn, alături de care a stat la masă. De altfel, Sean Penn pare să fi fost convins de Charlize Theron să organizeze o astfel de ceremonie formală, pentru că în ultimii trei ani a fost mult mai neconvenţional când a venit vorba să strângă bani pentru cauzele umanitare pe care le sprijină. Gala Sean Penn & Friends Help Haiti s-a desfăşurat chiar sub patronajul Giorgio Armani, ceea ce a asigurat o asistenţă numeroasă şi vedete care s-au înghesuit să fie văzute şi să doneze bani sau bunuri. Ca de obicei, Charlize Theron, care a afişat o rochie neagră Armani, a fost regina balului şi de aceea a fost atât de evidentă şi atenţia excesivă pe care i-a acordat-o lui Sean Penn. Aproape că l-a sufocat, atât de aproape i-a stat! Lui Sean Penn, însă, cu siguranţă nu i-a părut rău! A avut şi un moment de respiro atunci când amica sa, actriţa britanică Emma Thompson, însoţită de fiica sa Gaia Wise, a venit să-l salute. Abia atunci Sean Penn a părut să fie el însuşi şi să renunţe la poza oficială.