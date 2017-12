Charlize Theron s-a despărţit de iubit

Nouă ani împreună şi o discretă poveste de iubire, dar iată că relaţia dintre Charlize Theron şi actorul şi regizorul irlandez Stuart Townsend s-a sfârşit. Vedeta sud-africană le-ar fi spus prietenilor ei că a decis să se despartă de iubitul ei, după o vacanţă de Crăciun în Mexic şi că de atunci a încetat să mai poarte inelul pe care logodnicul său i l-a oferit. „Stuart este devastat, dar Charlize a declarat că şi-a dat seama în Mexic că relaţia lor s-a terminat. Au devenit mai mult frate şi soră decât iubiţi. Ea a fost cea care a pus capăt relaţiei”, a declarat un apropiat. „Charlize a rămas în casa lor din Hollywood Hills, care este pe numele ei, iar el s-a mutat în casa lor din Malibu, proprietatea lor comună. Îşi aranjează finanţele în acest moment, având în vedere că au fost împreună atât de mult timp. L-a iubit cu adevărat pe Stuart, dar relaţia lor s-a pierdut pe drum”, a completat sursa. În ceea ce priveşte inelul, Charlize Theron declara cândva: „Este foarte, foarte preţios. Stuart mi l-a dat ca semn al angajamentului nostru, unul faţă de celălalt. Nu îl scot niciodată”. Şi acest lucru s-a întâmplat weekend-ul trecut, când la teledonul Speranţă pentru Haiti, Charlize Theron nu l-a purtat. Şi la masa festivă organizată pentru ziua de naştere a mamei sale, Charlize Theron a venit fără inel.

Charlize Theron, în vârstă de 34 de ani, este câştigătoarea unui premiu Oscar, pentru rolul din filmul „Monster / Monstrul”, în 2004. În timp ce ea adună 12,8 milioane de dolari pentru un film, Stuart Townsend, de 28 de ani, refuză producţii cu buget uriaş pe motiv de „divergenţe creative”. A spus pas rolului lui Kenneth Branagh, în „Thor” şi cel al lui Aragon în „Lord Of The Rings”, în favoarea lui Viggo Mortensen. Charlize Theron mai are în palmares roluri precum cele din „Sweet November / Idilă de noiembrie” în 2001, „Head in the Clouds / Cu capul în nori” în 2004, „The Life and Death of Peter Sellers / Eu, Peter Sellers” în 2004, „Aeon Flux” în 2005 sau „Hancock” în 2009.