Charlize Theron şi Sean Penn vor să adopte un copil

Cuplul format, de la sfârşitul anului trecut, de Charlize Theron şi Sean Penn plănuieşte să adopte un copil. Potrivit unei surse apropiate celor doi, Charlize Theron îşi doreşte ca fiul său, Jackson, de doi ani, să aibă un frate sau o soră. ”Charlize a fost singură la părinţi şi întotdeauna şi-a dorit un frate sau o soră. Este important pentru ea ca Jackson să aibă un frate sau o soră”, a declarat această sursă. Sean Penn are, împreună cu fosta sa soţie Robin Wright, doi copii: Dylan, de 23 de ani, şi Hopper, cu 20 de ani. Se pare că actorul ar fi dornic să adopte un copil din Haiti, insula unde s-a implicat în activităţi caritabile după cutremurul din 2010. ”Sean este pasionat de Haiti. A făcut o mulţime de lucruri acolo şi crede că a adopta din Haiti are sens. Ei speră să adopte până la sfârşitul anului”, a mai precizat sursa. Se pare că Sean Penn şi-a pregătit locuinţa din Malibu pentru ca Charlize Theron şi Jackson să vină să locuiască cu el. Actorul a construit un nou gard în jurul piscinei din grădina din spatele casei şi a instalat o trambulină.

Charlize Theron are un fiu, Jackson, pe care l-a adoptat în martie 2012. Actriţa sud-africană a avut la mijlocul anilor '90 o relaţie de doi ani cu actorul Craig Bierko, iar din 1997 până în 2001, l-a avut ca partener pe Stephen Jenkins, solistul trupei Third Eye Blind. Charlize Theron a început apoi o relaţie cu actorul irlandez Stuart Townsend, alături de care a jucat în filmele ”Trapped”, în 2002, şi ”Head in the Clouds”, în 2004. Cei doi actori s-au despărţit în ianuarie 2010, după aproape nouă ani petrecuţi împreună. La rândul său, Sean Penn a trecut prin două căsnicii: cu cântăreaţa Madonna, din 1985 până în 1989, şi cu actriţa Robin Wright, din 1996 până în 2010.