Charlize Theron va produce un film despre drepturile femeilor din Orientul Mijlociu

Actriţa sud-africană va produce un film despre drepturile femeilor din Orientul Mijlociu, intitulat “Florence of Arabia”, în care va deţine şi rolul principal. Charlize Theron, în vîrstă de 34 de ani, a achiziţionat drepturile de ecranizare ale romanului “Florence of Arabia”, scris de Christopher Buckley, prin intermediul casei sale de producţie Denver and Delilah Films. Scenariul filmului va fi scris de Dean Craig. Lungmetrajul va prezenta povestea unei angajate a Departamentului american de Stat, care se implică în lupta pentru drepturile femeilor din Orientul Mijlociu, după ce o prietenă a sa, căsătorită cu un prinţ arab, este executată.

Charlize Theron a mai lucrat ca producător la filmele “Monster”, realizat în 2003, care i-a adus şi premiul Oscar pentru cel mai bun rol principal, “East of Havana” în 2006, “Sleepwalking” şi “The Burning Plain” în 2008. Actriţa va fi văzută pe marile ecrane alături de Will Smith, în filmul ”Hancock”, dar şi în producţiile ”The Burning Plain”, în regia lui Guillermo Arriaga şi în ”The Road”, regizat de John Hillcoat, în care a jucat alături de Viggo Mortensen.