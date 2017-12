Cheeky Girls, invidiate de englezoaice

Succesul celor două românce din trupa Cheeky Girls stârneşte din nou invidia englezoaicelor. În urma unui „sondaj” realizat în Marea Britanie de un popular site monden şi relaţii matrimoniale, piesa \"Cheeky Christmas\" din repertoriul cântăreţelor a fost desemnat drept „cea mai proastă melodie de Crăciun”. Potrivit celor care au realizat clasamentul, cântecul a fost o cascadorie publicitară prin care gemenele Monica şi Gabriela Irimia au încercat să „devină” populare.

Conform femalefirst.co.uk, pe locul al doilea în top s-a situat trupa Coldplay, cu \"Christmas Lights\", o piesă bună, dar prea deprimantă pentru Crăciun. Podiumul este completat de Cliff Richard, cu \"Mistletoe and Wine\", o piesă „total depăşită în prezent”, iar pe poziţia a patra s-a situat Mariah Carey, cu de acum clasicul \"All I Want For Christmas Is You\", o melodie „prea difuzată pe toate canalele în perioada Crăciunului”. Tot din acelaşi motiv - difuzarea în exces - se află pe poziţia a cincea trupa The Darkness, cu piesa \"Christmas Time\".

Monica şi Gabriela Irimia, care alcătuiesc trupa Cheeky Girls, au sosit în Marea Britanie în anul 2002 şi au devenit celebre după ce au participat la concursul de televiziune \"Popstars: The Rivals\". Melodia de debut, \"Cheeky Song (Touch My Bum)\", a devenit rapid un hit şi s-a vândut în 1,2 milioane de copii în lumea întreagă.