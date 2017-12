Cheeky Girls, invitate în emisiunea Britain\'s Got Talent

Gemenele Monica şi Gabriela Irimia, care formează trupa Cheeky Girls, vor participa la următoarea ediţie a emisiunii de televiziune britanice Britain\'s Got Talent, în calitate de dansatoare. Într-un articol intitulat “Veşti proaste: Cheeky Girls se întorc!”, publicat în “Daily Mirror”, se indică faptul că producătorii emisiunii Britain\'s Got Talent sunt entuziasmaţi de participarea gemenelor la noul sezon al show-ului, ce va debuta în aprilie 2010. Astfel, participarea Monicăi şi Gabrielei Irimia ar urma să fie una dintre principalele atracţii. La capitolul “Veşti bune”, aceeaşi jurnalişti britanici au ţinut să precizeze că Monica şi Gabriela Irimia, care s-au lansat în urmă cu opt ani, în emisiunea britanică Popstars: The Rivals, nu vor cânta de această dată, ci vor participa în calitate de dansatoare şi ar putea să constituie una dintre marile surprize ale spectacolului.

Gemenele de 26 de ani s-au prezentat la audiţiile organizate la Business Design Centre din Islington, în nordul Londrei, cu două săptămâni înainte de Crăciun. Primele probe eliminatorii au avut loc în faţa unui juriu alcătuit din mai mulţi producători de televiziune, care le-au ţinut locul membrilor juriului emisiunii Britain\'s Got Talent, Simon Cowell, Piers Morgan şi Amanda Holden. O sursă a declarat: “Imediat după ce fetele au început să danseze foxtrot, producătorii din juriu au rămas cu gurile căscate. Ei se aşteptau să audă încă o dată unul dintre cântecele lor plictisitoare, dar au avut parte de un moment cu adevărat special”. “Sunt dansatoare desăvârşite şi ele ştiu deja că numărul lor de dans va declanşa o adevărată furtună în Marea Britanie”, a comentat o sursă din echipa producătoare a emisiunii Britain\'s Got Talent.