Chef Florin Dumitrescu va mai avea o fetiță

În 2015, în luna aprilie, familia lui chef Florin Dumitrescu se va mări. Juratul de la „Hell's Kitchen” va deveni, pentru a doua oară, tată de... fetiță. Ea se va numi Mia, după cum a lăsat să se înțeleagă chef Dumitrescu.

„Când am ţinut-o prima oară în braţe pe Ava (n.r. - Ava Elisabeta este fetița de un an și jumătate a lui Florin și a soției sale, Cristina), am avut cele mai mari emoţii din lume. Ţin minte că îmi tremurau braţele şi îmi era teamă să nu o scap. Anul acesta, în timpul filmărilor pentru „Hell's Kitchen”, Cristina mi-a dat vestea că vom fi din nou părinţi. Şi iar m-am emoţionat. I-am spus atunci că am sentimentul că va fi tot o prinţesă, deşi ea mă ameninţa că, de data asta, vom avea băiat. Acum, înainte de Sărbători, pot spune că sunt un om fericit! Dorinţa mi s-a îndeplinit: vom avea încă o fetiţă! Abia aştept ca Ava să o cunoască pe Mia”, a scris juratul de la „Hell's Kitchen”, pe contul personal de Facebook.