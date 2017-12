Cheloo a lansat remixul piesei „We Don\'t Care”

Cel mai apreciat hip-hoper din România, Cheloo şi Mark One reiau atacurile împotriva stării de fapt din ţară. Cei doi au lansat, ieri, online, pe canalul lor de Youtube, remixul piesei „We Don\'t Care”. Videoclipul single-ului a fost filmat în fosta clădire a Grupului Şcolar UCECOM de la Breaza, în regia lui Freaka Da Disk şi a produs discuţii prin modul în care Cheloo a ironizat numeroase nume din show-bizul autohton. Astfel, supărat că Spike şi Guess Who au o atitudine lipsită de respect, după ce i-a ajutat să devină celebri, numele celor doi rapperi „mititei” apar inscripţionate în videoclip pe cruci de lemn. Printre cei ce care au mai „beneficiat” de câte o cruce au fost… „Mini Moga”, Connect-R - „Mort fără pene”, Spike- „... dezosată”, Guess Who - la „Locu’ potrivit” şi Grasu XXS - „Mort de foame”.

Recent, Cheloo a lansat şi videoclipul piesei „Sau”. Melodia a fost înregistrată în colaborare cu Ombladon, FreakaDaDisk şi Mark One şi este prima piesă promovată de pe noul album solo al lui Cheloo, intitulat „Cel Care Urăşte”. „Sau” poate fi vizionat pe youtube şi are un mesaj protestatar îndreptat împotriva dezastrului naţional produs de clasa politică, a resemnării şi neputinţei cu care milioanele de români îndură sărăcia, corupţia şi imbecilitatea guvernanţilor.

Noul disc al lui Cheloo conţine 11 piese noi şi va fi lansat pe data de 24 martie, putând fi cumpărat de la toate chioşcurile de ziare, împreună cu o gazetă sportivă.