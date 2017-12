Cheloo nu poate fi „vinovat” pentru că nu e ţigan

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, ieri, că videoclipul piesei „Plec pe Marte\", al lui Smiley şi Cheloo, nu incită la ură rasială şi nu încalcă legislaţia audiovizuală după cum susţine Alianţa Civică a Romilor din România (ACRR). Organizaţia, care reuneşte 19 ONG-uri ţigăneşti, a solicitat interzicerea videoclipului pe motiv că „promovează mesaje rasiste, ce incită la ură şi violenţă rasială\", prin faptul că îl prezintă pe Cheloo purtând un tricou pe care este inscripţionată… cifra 14 şi mesajul „White and Proud\" (Alb şi Mândru).

Numeroşi membri ai CNA s-au arătat indignaţi de isteria liderilor ţigani împotriva tricoului purtat de Cheloo. „E o prostie! Sunt alb şi sunt mândru şi respect mândria negrilor de a fi negri, care e problema?\", a menţionat Mihai Mălaimare, membru CNA. La rândul său, vicepreşedintele Consiliului, Ioan Onisei, a remarcat că „mesajul de pe tricoul lui Cheloo este imposibil de citit\", părere împărtăşită şi de Narcisa Iorga şi preşedintele CNA, Răsvan Popescu.

„Cifra 14 semnifică următoarele 14 cuvinte: ‘We must secure the existence of our people and a future for white children’ (Trebuie să asigurăm existenţa popoarelor noastre şi viitorul pentru copiii albi) sau ‘Because the beauty of the white arian woman must not perish from the earth’ (Pentru ca frumuseţea femeii albe ariene să nu fie distrusă de pe pământ)\", se menţionează în comunicatul ACRR, fără a se preciza care dintre aceste sloganuri instigă la violenţă. „Există vreo listă (n.r. a simbolurilor naziste)? Pentru că, mâine, dacă mă trezesc cu un simbol în cap şi e nazist, e o problemă\", a ridiculizat situaţia membra CNA Cristina Trepcea. Numeroase personalităţi din lumea artistică şi-au arătat indignarea faţă de presiunile ACRR-ului de a cenzura o libertate de expresie.