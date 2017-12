Chelsea a făcut o ofertă de 50 milioane de lire sterline pentru Koulibaly

Aurelio De Laurentiis, patronul echipei de fotbal Napoli, la care evoluează şi românul Vlad Chiricheş a declarat că a avut o ofertă de peste 50 de milioane de lire sterline din partea clubului englez Chelsea pentru internaționalul senegalez Kalidou Koulibaly.

Clubul englez s-a interesat de transferul lui Kalidou Koulibaly, după instalarea lui Antonio Conte în funcția de manager al echipei. Chelsea a făcut mai multe oferte pentru fundașul senegalez în perioada de mercato din vară, însă acestea au fost refuzate de președintele lui Napoli, Aurelio de Laurentiis.

Chiar dacă nu s-a înțeles cu Napoli, fosta campioană a Angliei a reușit să perfecteze transferul lui David Luiz, de la Paris Saint Germain, în schimbul a 32 de milioane de lire sterline. Astfel, fundașul brazilian s-a întors pe Stamford Bridge, de unde fusese vândut în 2014.

De asemenea, la formația lui Antonio Conte au mai ajuns mijlocașul de la Leicester, N’Golo Kante, atacantul belgian Michy Batshuayi, fundașul Marcos Alonso de la Fiorentina și portarul lui Dinamo Kiev, Eduardo.

Președintele lui Napoli a confirmat discuțiile cu Chelsea pentru transferul lui Koulibaly pe Stamford Bridge.

"Chelsea mi-a oferit 30 ,35, 40, 45, 50 de milioane de lire sterline. În ultimul moment, cu două zile înainte de închiderea perioadei de transferuri, am auzit de o ofertă de 58 de milioane, ceva de acest gen", a declarat De Laurentiis, citat de Daily Mirror.

Chelsea ocupă locul 7 în Premier League, la șase puncte distanță de liderul Manchester City.