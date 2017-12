Chelsea, două transferuri în 24 de ore

După împrumutul lui Alexandre Pato, de la Corinthians, gruparea engleză Chelsea Londra l-a achiziționat pe Matt Miazga, un fundaș central sosit în schimbul a cinci milioane de euro, de la echipa americană New York Red Bulls. Conform site-ului oficial al clubului londonez, Miazga a semnat un contract valabil pe patru sezoane și jumătate. Fundașul în vârstă de 20 de ani a început fotbalul la academia lui New York Red Bulls și a debutat în echipa mare la vârsta de 18 ani. Miazga a fost integralist în linia defensivă a fostului său club pe parcursul anului trecut și a debutat în naționala de seniori a Statelor Unite ale Americii. „Sunt foarte fericit pentru că s-a oficializat transferul. Chelsea este un club faimos, cu o reputație excelentă. Sunt la începutul carierei, dar cred că acesta este locul unde mă pot dezvolta la un nivel înalt și pot învăța de la unii dintre cei mai buni jucători din lume”, a mărturisit Miazga, pentru site-ul oficial al clubului londonez.

BRAZILIANUL PATO VA JUCA LA CHELSEA PÂNĂ ÎN VARĂ

Atacantul brazilian Alexandre Pato va evolua la clubul Chelsea Londra până în vară, sub formă de împrumut, a anunțat clubul din Premier League, prin intermediul site-ului oficial. Pato, care aparține de clubul Corinthians, poate fi cumpărat definitiv de Chelsea în vară, în schimbul sumei de 9 milioane de euro. „Sunt extrem de fericit că am semnat cu Chelsea. Este un vis împlinit pentru mine și abia aștept să îmi cunosc colegii și să joc. Le mulțumesc celor de la Chelsea pentru susținere și sper să le răsplătesc încrederea”, a declarat Pato în momentul oficializării mutării. În vârstă de 26 de ani, Pato a început fotbalul în Brazilia, la Internacional, fiind cumpărat în 2007 de AC Milan, unde a jucat până în 2012. În 2013 a revenit în Brazilia, la Corinthians, fiind împrumutat în sezonul trecut la Sao Paulo. Alexandre Pato are 27 de selecții în naționala Braziliei, pentru care a marcat de zece ori.