Cheltuieli salariale micşorate

Cheltuielile cu salariile vor fi mai mici cu 3,5 miliarde lei în 2010, faţă de cele pentru acest an, reflectând o scădere a ponderii cheltuielilor în Produsul Intern Brut (PIB) de 0,68%, în condiţiile în care bugetul pe anul viitor prevede reducerea cheltuielilor cu personalul la 8,7% din PIB, a spus ministrul interimar al Finanţelor, Gheorghe Pogea. El susţine că cele mai mari creşteri ale salariilor în acest an s-au înregistrat la nivelul autorităţilor locale, unde veniturile angajaţilor au crescut în medie cu 15,3%, faţă de anul trecut. Pogea a adăugat că, în acest an, prin aplicarea măsurii privind angajarea unei singure persoane în locul altor şapte persoane care au părăsit sistemul bugetar, s-a reuşit reducerea numărului de posturi în sistemul bugetar cu peste 17.000 de angajaţi.