Cheltuielile IT, în scădere

Cheltuielile IT pe piaţa locală vor atinge 5,47 miliarde de lei în 2009, în scădere cu 19,2% faţă de anul precedent, contribuţia sectorului IT în PIB urmând să scadă cu 0,2 puncte procentuale, la 1,1%, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanţă IDC. În 2008, cheltuielile IT din România au totalizat 6,77 miliarde de lei, conform datelor IDC. Defalcat, cheltuielile pe segmentul hardware se vor ridica la 3,354 miliarde de lei, comparativ cu 4,79 miliarde de lei în 2008, în timp ce sectorul de software va creşte cu 5,8%, la 826 milioane de lei. Serviciile IT vor urca cu 8,3%, urmând să totalizeze 1,293 miliarde de lei la finele acestui an. În 2010, ponderea cheltuielilor IT în PIB României va urca la 1,3% şi va atinge 1,5% în 2011 şi 1,6% în intervalul 2012-2013. Potrivit IDC, activităţile legate de IT vor genera taxe la bugetul de stat de 1,1 miliarde de lei în 2009, iar în următorii patru ani, până în 2013, vor totaliza aproximativ şase miliarde de lei. Dezvoltarea pieţei IT va conduce la creşterea cu 21.000 locuri de muncă în intervalul 2010-2013, pornind de la o bază de 44.000 de locuri de muncă în 2009. \"Acest lucru reprezintă un avans de 7,4% pe an până în 2013, care este de cincizeci de ori mai rapid decât creşterea totală a forţei de muncă în România\", se arată în studiul IDC. Analiza IDC a evidenţiat că sectorul software contribuie substanţial la generarea de activităţi în domeniile de servicii şi distribuţie IT, precum şi în organizaţiile care utilizează IT, ceea ce înseamnă că, în timp ce cheltuielile pentru licenţele software vor fi de doar 15% din totalul cheltuielilor IT în 2009, 60% din forţa de muncă în IT va fi angajată în activităţi legate de software. IDC estimează că, în intervalul 2008-2013, creşterea medie anuală a cheltuielilor IT în România va fi de 7% şi vor atinge 9,51 miliarde de lei la finele anului 2013. Sectorul harware va consemna cea mai scăzută rată medie anuală de creştere a cheltuielilor în intervalul 2008-2013, respectiv 4,2%, în timp ce serviciile IT vor avansa cu 14,2%, iar cu 10,6% cheltuielile software. La finele anului 2013, segmentul hardware va avea cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor IT şi vor însuma 5,89 miliarde de lei, la care se adaugă partea de software - 1,29 miliarde de lei şi serviciile IT - 2,32 miliarde de lei. Cercetarea IDC reconfirmă concluziile studiilor academice, şi anume că IT-ul este benefic pentru economiile locale. \"Beneficiile economice cuantificate în acest studiu vor ajuta Romania să se dezvolte, vor duce la crearea de noi locuri de muncă, vor creste eficienţa forţei de muncă si vor genera crearea de noi companii. Beneficiile economice ce nu sunt evidenţiate în acest studiu dar sunt menţionate în studiile academice conduc la îmbunătăţirea productivităţii la nivelul întregii ţări, cresc competitivitatea şi promovează inovaţia locală\", se mai arată în studiul sponsorizat de Microsoft.