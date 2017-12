Cheltuielile pentru personal, bunuri şi servicii, la nivelul anului trecut

Premierul Emil Boc a avut, vineri, o întîlnire, la Ministerul Finanţelor, cu sindicatele şi patronatele, pentru a discuta pe marginea programului anticriză şi a proiectului de buget pentru acest an. La sfîrşitul discuţiilor, premierul a arătat că, din punctul de vedere al Guvernului, bugetul pentru acest an rămîne centrat pe dezvoltarea economică, sprijinirea mediului de afaceri, plata facturilor şi a subvenţiilor restante, atragerea fondurilor europene. Potrivit lui Boc, cheltuielile de personal şi cele pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii vor fi limitate la un nivel apropiat celui din ultimii doi ani, în special din 2007, prin bugetul pe 2009, care va fi aprobat de Guvern joi, iar pînă atunci va fi decis şi nivelul de majorare a salariilor şi pensiilor. El a amintit, totodată, că o sumă reprezentînd 20% din totalul cheltuielilor bugetare prevăzute în acest an va fi utilizată pentru investiţii, în principal în infrastructură. Boc a dat asigurări că “bugetul va permite un echilibru între componenta economică şi cea socială, de protejare a persoanelor vulnerabile în perioadă de criză”. El a arătat însă că nu poate avansa la acest moment date privind nivelul de creştere a salariilor şi pensiilor. Premierul a precizat că orice date privind majorările de salarii şi pensii reprezintă în prezent doar supoziţii. Boc a adăugat că discuţiile privind proiectul de buget şi planul anticriză vor continua săptămîna viitoare. În ceea ce priveşte măsurile anticriză făcute de sindicate şi patronate, Boc a precizat că acestea vor fi analizate în detaliu de Executiv în următoarele zile, în vederea includerii într-un plan distinct şi în proiectul de buget pentru 2009. “Măsurile anticriză vor fi adoptate printr-o ordonanţă de urgenţă, pentru a intra imediat în vigoare, şi vor face parte dintr-un capitol separat al bugetului, nu din bugetele ministerelor“, a declarat preşedintele UGIR-1903, Cezar Corîci, după întîlnirea grupurilor de lucru cu Boc.