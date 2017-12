Cher are o părere bună despre Christina Aguilera

Cher a declarat că partenera sa din filmul “Burlesque”, mai tânăra sa colegă Christina Aguilera, are talent şi că i-a plăcut să lucreze împreună cu ea. Christina Aguilera a debutat ca actriţă în filmul “Burlesque”, iar Cher a povestit într-un interviu pentru MTV News că s-au înţeles bine la filmări şi că este de părere că aceasta are suficient talent încât să poată deveni o mare actriţă. “Chiar mi-a plăcut să lucrăm la scena pe care am filmat-o împreună şi chiar cred că are talent. Am lucrat bine împreună şi ne-am sincronizat tot timpul. Toţi sunt buni, Stanley Tucci, Peter Gallagher şi Kristen Bell”, a declarat Cher. În “Burlesque”, Christina Aguilera joacă rolul unei tinere, care insistă pe lângă proprietara unui bar, Tess, interpretată de Cher, să o angajeze. Lungmetrajul “Burlesque” va fi lansat în cinematografele nord-americane pe 24 noiembrie. Christina Aguilera a câştigat până în prezent patru premii Grammy, un Latin Grammy şi a vândut peste 46 de milioane de albume pe plan mondial.