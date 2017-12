Cher îşi revendică drepturile de autor în instanţă

Cîntăreaţa americană a dat în judecată Universal Music Group (UMG), susţinînd că reprezentanţii casei de discuri au deturnat suma de cinci milioane de dolari, care i-ar fi revenit din vînzarea a două albume de compilaţii ce cuprindeau hituri înregistrate de ea şi de Sonny Bono, fostul său soţ, decedat în 1998. Procesul a fost deschis marţi, la Curtea Superioară din Los Angeles, prin solicitarea unui audit al Universal Music Group pentru perioada 2000 - 2003, care să demonstreze că actriţa-cîntăreaţă ar fi fost înşelată în ceea ce priveşte sumele pe care ar fi trebuit să le încaseze de pe urma vînzării celor două albume. Plîngerea, care se întinde pe 22 de pagini, indică faptul că a fost încălcat un contract pe care Cher îl încheiase cu predecesorii Universal Music Group, divizia MCA a Kapp Records, în anul 1972 şi un altul încheiat de aceasta cu David Geffen Company, în 1987. Cher susţine că cele două contracte o împuterniceau pe ea şi, în cazul contractului din 1972, pe Sonny Bono, să primească pînă la 50% din comisioanele încasate de Universal Music Group. În plîngerea depusă se mai arată că Universal Music Group ar fi semnat mai apoi un contract cu Warner Music U.K., pentru a distribui, în 1999, compilaţia intitulată ”Cher The Greatest Hits”, redirecţionînd apoi banii către divizia internaţională a companiei, pentru a face pierdută suma de bani care îi revenea lui Cher şi moştenitorilor lui Sonny Bono.

”Acuzaţiile sînt nefondate şi sîntem siguri că acest lucru va fi demonstrat în justiţie”, a comentat Peter Lofrumento, purtătorul de cuvînt al Universal Music Group. De asemenea, Cher pune sub semnul întrebării şi felul în care o a doua compilaţie, intitulată ”The Very Best of Cher”, datînd din 2002, a fost plătită. Universal Music Group ar fi permis ca albumul să fie distribuit de o divizie a Warner Music Group, dar ea a primit o cotă mai mică din comision, ca şi cum UMG ar fi fost distribuitorul.

Cher şi Sonny Bono au devenit faimoşi în 1965, după ce single-ul ”I Got You, Babe” a ajuns pe locul întîi în topul Billboard, ea devenind apoi singura artistă care a avut o piesă în Top 10 în fiecare decadă. Cînd Cher şi Sonny Bono au divorţat, în 1977, au fost de acord să împartă veniturile provenite din piesele înregistrate împreună. După ce Sonny Bono a murit, în urma unui accident de schi, în 1998, o treime din venituri i-au revenit soţiei lui, Mary Bono Mack, iar o şesime au fost împărţită copiilor săi. Cher şi Sonny Bono au avut un singur copil, Chastity Bono, care în prezent are 40 de ani.