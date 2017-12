Cher luptă pentru salvarea câinilor fără stăpân din Soci

Cântăreaţa americană Cher s-a implicat într-o campanie online lansată de o organizaţie care luptă pentru protecţia animalelor, îndemnându-i pe fanii ei din lumea întreagă să salveze de la eutanasiere câinii fără stăpân din Soci, oraşul în care se desfăşoară Jocurile Olimpice de iarnă 2014. Artista americană a publicat pe Twitter un link către pagina de Facebook a adăpostului pentru animale PovoDOG, înfiinţat la Soci de Volnoe Delo Oleg Deripaska, una dintre cele mai mari fundaţii de caritate private din Rusia. Acel adăpost pentru animale este finanţat de miliardarul rus Oleg V. Deripaska. Potrivit paginii sale de Facebook, PovoDOG a cheltuit 15.000 de dolari pentru a înfiinţa acest adăpost pentru animale. Costurile anuale de operare ale adăpostului sunt estimate la 56.000 de dolari, a declarat purtătorul de cuvânt al adăpostului. Potrivit publicaţiei ”The New York Times”, angajaţii PovoDOG au lucrat contracronometru pentru a salva câinii fără stăpân de hingherii care au ucis deja sute de animale, din ordinul autorităţilor guvernamentale din Rusia. Săptămâna trecută, angajaţii de la PovoDOG au salvat 80 de câini vagabonzi. Reprezentanţii acestui adăpost speră că multe dintre animalele salvate vor fi adoptate de sportivii şi vizitatorii prezenţi la Soci.

Cher a fost o prezenţă constantă în fruntea topurilor muzicale internaţionale încă din anii ’60. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără ”I Got You Babe” - cu fostul ei soţ Sonny Bono -, ”If I Could Turn Back Time”, ”The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss)” şi ”Believe”.