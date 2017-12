Cher s-a plictisit de pensie

Legendara cântăreaţă Cher, în vârstă de 65 de ani, a anunţat că va pleca din nou în turneu, în toamnă, deşi în urmă cu şase ani îşi încheia seria de show-uri de adio. Cher a fost ultima dată în turneu între anii 2002 şi 2005, cu Living Proof The Farewell Tour, dar se pare că aceasta nu a fost chiar ultima ei întâlnire cu fanii în calitate de cântăreaţă. La acel moment, Cher a spus că este prea bătrână să mai meargă în turneu. „Mă apropii de 80 de ani şi dacă fac cum face toată lumea, să merg în turneu din cinci în cinci ani, o să mă vedeţi în căruciorul cu rotile”, a spus ea atunci. Cu toate acestea, artista a avut o serie de 200 de spectacole în Las Vegas, între 2008 şi 2011. Cher a anunţat că va pleca în turneu pe pagina sa de Twitter. „Oh, Doamne, tocmai am văzut ţinutele pentru spectacol! Nu pot să vă arăt, pentru că nu o să mă iertaţi niciodată!. Este atâta magie, mi s-a tăiat respiraţia. Pe bune, tremur! La fiecare cântec am altă ţinută. Turneul începe în septembrie, în Kansas”, a spus aceasta.

Cher a alternat, pe parcursul carierei sale, actoria cu muzica. A jucat în multe filme, precum „Silkwood”, „The Witches of Eastwick / Vrăjitoarele din Eastwick\", „Mermaids / Sirene” şi în 1987 în „Moonstruck” pentru care a primit premiul Oscar. În 1999, Cher a fost recompensată cu un premiu Grammy pentru albumul său „Believe”. Cel mai recent film al său, „Burlesque”, în care a jucat şi Christina Aguilera, a fost lansat în cinematografele în noiembrie 2010.