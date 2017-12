Cherie Blair depune plângere... împotriva naşului

Soţia fostului premier britanic Tony Blair, Cherie Blair, a declanşat o procedură judiciară pentru interceptarea mesageriei telefonului său. Plângerea vizează grupul media al lui Rupert Murdoch. „Pot să confirm că am depus plângere în numele lui Cherie Blair în legătură cu interceptarea ilegală a serviciului de mesagerie telefonică”, a anunţat avocatul Graham Atkins într-un comunicat, adăugând că nu va face alte comentarii. Plângerea vizează News Group Newspapers, editorul cotidianului „The Sun” şi al fostului săptămânal „The News of the World” (NOW), două publicaţii britanice aparţinând magnatului american Rupert Murdoch. Plângerea îl vizează, de asemenea, pe detectivul privat Glenn Mulcaire, arestat în anul 2007 pentru interceptări ilegale în contul NOW, potrivit BBC şi unor publicaţii britanice. News Group Newspapers a refuzat să facă vreun comentariu.

Potrivit poliţiei, în anii 2000 NOW a pus să fie ascultate peste 800 de persoane, între care celebrităţi, membri ai familiei regale sau simpli cetăţeni aflaţi în centrul unor subiecte de actualitate. Scandalul interceptărilor şi ramificaţiile sale au condus la închiderea, în iulie, a publicaţiei duminicale şi au obligat grupul lui Murdoch să plătească despăgubiri unui număr de circa 50 de victime ale acestor practici. Tony Blair, aflat la putere în perioada 1997-2007, este naşul uneia dintre fiicele lui Rupert Murdoch.