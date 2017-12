Cheryl Cole a ridicat moralul trupelor britanice

Cântăreaţa britanică Cheryl Cole a fost oaspetele de onoare al trupelor britanice staţionate la Camp Bastion, în provincia afgană Helmand. Vizita vedetei de 28 de ani a fost un fel de cadou pentru trupele Majestăţii Sale, la împlinirea a 10 ani de operaţiuni militare în Afganistan. Cheryl Cole a dat un spectacol de zile mari, din care nu a lipsit hitul său din această vară, ”Fight for This Love”. Cântăreaţa a optat pentru tot felul de toalete kaki, un omagiu în plus adus curajoşilor militari britanici. Aceasta s-a îmbarcat la bordul unui avion militar care a decolat din Oxfordshire, iar călătoria a durat 12 ore. La sosire, militarii au avut o surpriză pentru vedetă, o simulare de atac care a înspăimântat-o de mama focului pe Cheryl Cole, chiar dacă aceasta a părut că nu îşi pierde cumpătul. Le-a zâmbit tot timpul soldaţilor şi nu a făcut niciun moft, spre surpriza plăcută a acestora. Întreaga vizită a cântăreţei a fost filmată şi un montaj va fi difuzat de postul de televiziune ITV1.

Cheryl Cole nu este singura vedetă care vizitează trupele britanice staţionate în Afganistan. În luna mai, fotbalistul David Beckham a făcut o vizită surpriză Batalionului 1 Regal Gurkha. Solista de muzică clasică Katherine Jenkins şi cântăreţul pop James Blunt, la rândul său fost soldat, au susţinut câte un concert. Iar în luna noiembrie a anului trecut, prinţul William s-a aflat într-o vizită de lucru.