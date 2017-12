Cheryl Cole suferă de malarie

Este una din divele momentului, dar Cheryl Cole este ocolită de noroc. După ce s-a crezut iniţial că suferă de gastroenterită, în urma unui leşin la o şedinţă foto, problemele ei de sănătate s-au dovedit a fi mult mai grave. Cheryl Cole, în vârstă de 27 de ani, este suspectă că s-a îmbolnăvit de malarie, după ce a fost înţepată de un ţânţar anofel, în timpul vacanţei pe care a petrecut-o cu dansatorul Derek Hough, luna trecută, în Tanzania. „A luat pastile împotriva malariei tot timpul cât a fost acolo şi a continuat să le ia chiar şi când s-a întors. Dar a fost testată pozitiv”, a declarat o sursă. Imediat ce a auzit vestea, blondul ei partener de dans, cu care se crede că are o relaţie, s-a grăbit să îi fie alături. Prietenii artistei au declarat că aceasta nu se simţea prea bine de câteva zile, avea ameţeli şi febră. Cheryl Cole va fi ţinută sub observaţie medicală încă trei zile în clinica londoneză unde primeşte tratament specializat. Cheryl Cole este membră a trupei Girls Aloud şi a juriului popularei emisiunii de televiziune The X Factor.