Cheryl Cole va debuta ca actriţă

Cântăreaţa britanică Cheryl Cole va juca pentru prima dată într-o producţie de la Hollywood, alături de nume mari din cinematografia americană, printre care Dennis Quaid, Chris Rock, Cameron Diaz şi Jennifer Lopez. Artista în vârstă de 28 de ani, fosta soţie a fotbalistului Ashely Cole de la Chelsea, a fost distribuită într-o peliculă inspirată de cunoscutul ghid pentru gravide ”What to Expect When You\'re Expecting”, în traducere La ce să te aştepţi când aştepţi un copil. Scenariul peliculei va urmări povestea a patru cupluri care se pregătesc să aibă copii. Cheryl Cole va juca rolul unui membru al juriului dintr-un show de televiziune asemănător emisiunii The X Factor, unde, până de curând, cântăreaţa a făcut parte din juriu. În luna mai, producătorul emisiunii The X Factor, Simon Cowell, a decis să o scoată pe Cheryl Cole din versiunea americană a show-ului, în urma presiunilor că accentul vedetei era prea supărător şi audienţa de peste ocean nu înţelegea o iotă din ce spunea aceasta. Să sperăm că producătorii nu vor trebui să o dubleze în film…