Chesoi, reconfirmat preşedinte al PNŢCD Constanţa

Ţărăniştii de la Constanţa (mă rog, cea mai mare parte a lor) s-au întrunit sâmbătă pentru a-şi realege conducerea judeţeană. Dacă ţinem cont de evenimentele recente petrecute în cadrul filialei, am putea spune că alegerile au avut loc doar de dragul reconfirmării lui Tudorel Chesoi ca preşedinte în detrimentul lui Adrian Ţapliuc - şi el preşedinte, din câte se pare ori se spune. Am întrebat dacă aşa stau lucrurile şi am aflat că nu. Lui Tudorel Chesoi şi, de altfel, întregului Birou Permanent Judeţean le expirase mandatul. Trebuiau organizate alegeri. Zis şi făcut. Cu mic, cu mare, ţărăniştii s-au adunat la Constanţa pentru a susţine sau nu „noua“ echipă ce va conduce filiala constănţeană a PNŢCD pentru alţi patru ani. După câteva ore de discursuri în care s-a tot vorbit despre intenţiile bune şi rele ale celor două tabere ale partidului - Aurelian Pavelescu şi Vasile Lupu -, tot Chesoi a rămas în fruntea organizaţiei judeţene. A fost reconfirmat prin votul delegaţilor din 17 organizaţii, din 22 câte are partidul în tot judeţul. Celelalte cinci au trecut de partea lui Ţapliuc. Cert este că, alături de Chesoi, au fost aleşi în funcţia de secretar judeţean Petrică Panait şi în cea de prim-vicepreşedinte Ionel Vâjială. Echipa lui Chesoi este întregită de alţi opt vicepreşedinţi şi 11 membri supleanţi în cadrul Biroului Judeţean. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu conducerea centrală a partidului. Rămâne sau nu Pavelescu preşedinte? Se va stabili la congresul din 19 octombrie.