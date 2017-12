Chester Williams, noul antrenor al RCJ Farul

Candidată la titlul de campioană în acest sezon, RCJ Farul a reuşit să dea o lovitură de senzaţie, aducîndu-l pe banca tehnică pe celebrul Chester Williams, fost campion mondial cu Africa de Sud. Fostul mare jucător a fost directorul de rugby al Dinamo sezonul trecut, luînd titlul de campion şi Cupa României. Mai mult, acesta a antrenat naţionala Emerging South Africa la IRB Nations Cup, unde a luat din nou titlul, învingînd România în meciul decisiv. Williams nu şi-a prelungit înţelegerea cu Dinamo pentru că bucureştenii şi-l doresc doar pentru trei luni din sezonul următor, iar constănţenii s-au mişcat mai rapid. Cele două părţi au negociat timp de mai multe săptămîni, ajungînd la un acord de principiu, urmînd ca în curînd să semneze şi un contract ferm. “Farul mă vrea acum, nu peste jumătate de an, aşa că luna viitoare voi veni la Farul. Dinamo nu vine cu o propunere concretă pentru perioada imediat următoare şi eu voi rămîne în campionatul românesc la Constanţa. Voi fi antrenor principal la Farul”, a declarat Williams. “Avem un gentleman agreement cu Chester şi urmează să vină să semneze. Am căzut de acord asupra condiţiilor, i-am transmis viziunea noastră asupra dezvoltării echipei şi va veni la începutul lunii septembrie aici”, a confirmat Aurelian Arghir, directorul executiv al Farului. Înţelegerea dintre gruparea de pe litoral şi Williams va fi pe un an, cu posibilitatea de prelungire pe încă unul. Poreclit “Perla neagră” de pe vremea cînd juca aripă la naţională, Williams a scris istorie ca jucător în 1995 cînd a devenit campion mondial cu Africa de Sud şi a reuşit patru eseuri într-o partidă cu Samoa. Ca antrenor a pregătit echipa de rugby în şapte a Africii de Sud din 2001 pînă în 2003 şi a mai fost la conducerea lui Cats, formaţia de Super 12, şi apoi Pumas, echipa de Currie Cup. Fostul tehnician al grupării de pe litoral, Leodor Costea, nu a mai pregătit echipa în ultimele zile, antrenamentele fiind conduse de Sorin Trancă. Pentru următoarele meciuri ale constănţenilor, partidele amicale cu Selecţionata Languedoc de la finalul lunii august, de pregătirea jucătorilor se va ocupa Virgil Năstase, fostul antrenor al Farului în urmă cu trei sezoane.

Speranţe la titlu

Aducerea lui Chester Williams se încadrează în planul conducerii grupării de pe litoral de a readuce RCJ Farul în fruntea rugby-ului românesc. Oficialii constănţeni au investit în tinerele talente ale sportului cu balonul oval, dar, în acelaşi timp, au transferat mulţi jucători de pe litoral. Astfel, în actualul lot al Farului sînt cinci georgieni, doi namibieni, doi neozeelandezi şi un samoan. “Cu aceste noi achiziţii la echipă, în condiţiile în care se păstrează bugetul şi cu toţii sîntem dispuşi la multă muncă, vrem să ne propunem titlul în sezonul ce vine. Sezonul trecut ne-am propus să jucăm finala şi am ratat acest lucru în ultimul meci. Sper ca Farul să arate acum ca o formaţie matură în joc, capabilă să se bată de la egal cu Steaua şi Dinamo”, a adăugat Arghir.